SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 18 Ocak 2022 Kovid-19 vaka ve vefat sayılarını açıkladı | Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?

Türkiye'de son 24 saatte 418 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 69 bin 658 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi.

AŞI YAPTIRMAYI İHMAL ETMEYİN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Birçok bölgede, kış şartları sebebiyle sağlık kurumlarına ulaşma imkânı olmayan vatandaşlarımız ekiplerimizi davet ediyor ve köylerine, kapılarına kadar giderek aşılarını yapıyoruz. Sağlık kurumlarına kolayca ulaşma ve aşı yaptırma imkânı olanlar lütfen aşılarını ertelemesin." ifadelerini kullandı.