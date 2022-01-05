Kovid-19 atlatanlar hakkında ürküten araştırma! Kalp akciğer ve böbreklerde hasar bırakıyor!

Almanya'da yapılan bir araştırmada, Kovid-19'un, hafif seyreden kişilerde bile kalp, akciğer ve böbreklerde hasara yol açabildiği tespit edildi. Hamburg-Eppendorf Üniversitesi Tıp Merkezi, Kovid-19 enfeksiyonunu hafif atlatanlarla ilgili bir araştırma yaptı.