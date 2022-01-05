06 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri Kovid-19 atlatanlar hakkında ürküten araştırma! Kalp akciğer ve böbreklerde hasar bırakıyor!

Kovid-19 atlatanlar hakkında ürküten araştırma! Kalp akciğer ve böbreklerde hasar bırakıyor!

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 05.01.2022 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022
ABONE OL
Kovid-19 atlatanlar hakkında ürküten araştırma! Kalp akciğer ve böbreklerde hasar bırakıyor!

Almanya'da koronavirüs hakkında yapılan araştırmada Kovid-19 hafif atlatan kişilerde bile kalp, akciğer ve böbreklerde hasara yol açabildiği belirlendi. Araştırmaya katılan 443 kişinin ayaklarda toplardamar pıhtılaşması, orta vadede ise kalp, akciğer ve böbreklerde hasar görüldü.

Almanya'da yapılan bir araştırmada, Kovid-19'un, hafif seyreden kişilerde bile kalp, akciğer ve böbreklerde hasara yol açabildiği tespit edildi. Hamburg-Eppendorf Üniversitesi Tıp Merkezi, Kovid-19 enfeksiyonunu hafif atlatanlarla ilgili bir araştırma yaptı.

ORTA VADEDE KALP AKCİĞER VE BÖBREKLERDE HASAR BIRAKIYOR

Araştırma kapsamında, hastalığı geçirmiş, yaşları 45 ila 74 arasında değişen 443 kişinin durumu incelendi.

Araştırma sonucuna göre, hastalığın hafif ve ılımlı seyrettiği kişilerde de ayaklarda toplardamar pıhtılaşması, orta vadede ise kalp, akciğer ve böbreklerde hasar görüldü.

ÇOK SAYIDA FONKSİYONDA DÜŞÜŞE NEDEN OLUYOR

Akciğerin fonksiyonunda ortalama yüzde 3, böbreklerin filtre performansında yüzde 2, kalbin pompalama gücünde ise ortalama yüzde 1 ila 2 düşüş kaydedildi.

Araştırmanın sonuçları, "European Heart Journal" adlı bilim dergisinde yayımlandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA