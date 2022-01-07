07 Ocak 2022, Cuma
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Uzman isimden '48 saat' uyarısı! Ocak ayına dikkat

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 07.01.2022
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Uzman isimden ’48 saat’ uyarısı! Ocak ayına dikkat

Influenza, RSV, Rinovirüs gibi koronavirüs dışındaki diğer virüs enfeksiyonlarının iki yıl sonra yeniden mevsimsel salgınlara yol açmasıyla, çocuk acillere başvurularda patlama yaşanıyor. Bazı hastanelerin çocuk acillerine günlük 2 bine yakın başvuru olduğuna dikkat çeken uzmanlar, doktor tedavisi düzenledikten sonra 48 saat içinde ateşi düşmedi diye çocuğu tekrar acile getirmenin gereksiz olduğunu, ateşin ailelerde panik yaratmaması gerektiğini vurguluyor.

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