Yeni aşı yolda! 2022’nin ikinci yarısında deneyler başlıyor! Zona hastalığı tarihe mi karışacak? BioNTech ve Pfizer’de yeni hamle

SAĞLIK TEHDİDİYLE MÜCADELE ETMEYİ AMAÇLIYORUZ

Yazılı açıklamada BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin'in, "Söz konusu anlaşma, her iki firmanın uzmanlık ve kaynakları kullanılarak zonaya karşı yeni bir m-RNA temelli aşı geliştirmeyi amaçlamaktadır." demeçlerine yer verildi.

Pfizer Küresel Araştırma, Geliştirme ve Tıp Bölümü Başkanı Mikael Dolsten ise konuya ilişkin, "Pfizer ve BioNTech, yüzyılın en yıkıcı salgınına karşı dünyanın ilk m-RNA aşısını geliştirdi. Bu anlaşmayla birlikte bilimsel keşiflerimize devam edip m-RNA teknolojisini ilerleterek başka bir sağlık tehdidiyle mücadele etmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

BULAŞICI BİR SİNİR ENFEKSİYONU OLARAK BİLİNİYOR

İlk defa Pfizer ve BioNTech'in 2020'de Kovid-19'a karşı geliştirdiği m-RNA temelli aşı, bağışıklık tepkisini tetiklemek için genetik bir materyal olan "haberci RNA" molekülü kullanarak virüsle mücadele ediyor. Suçiçeğine de neden olan Varicella zoster virüsünden kaynaklanan zona hastalığı, bulaşıcı bir sinir enfeksiyonu olarak biliniyor.

Vücudun her yerinde çıkabilen zona, birçok vakada vücudun sol veya sağ tarafını saran tekli bir kabarcık şeridi olarak görünüyor.