Omicron’un yeni semptomu! Dikkat! Yalnızca uyurken ortaya çıkıyor

Uyku felci hissi, yaşayan kişiler için oldukça "korkunç" bir deneyim olarak nitelendiriliyor. Her ne kadar İngiltere Ulusal Sağlık Servisi, bu semptomun zararsız olduğu ve çoğu insanın hayatında mutlaka bir veya iki kez yaşayacağını belirtse de birçok insan bu belirtiden oldukça rahatsız olduğunu dile getiriyor.