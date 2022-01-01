Kaşar peynirinde akılalmaz hile! Almadan önce mutlaka bunu kontrol edin
Son dakika haberine göre: Son zamanlarda kaşar peyniri ve tost peyniri arasındaki farkla gündeme gelen peynirlerde birçok taklit bulunuyor. Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Ali Manavoğlu, "1 kilo kaşarda 10-12 kilogram süt kullanılması gerekirken, bazen farklı maddeler ile tamamlanıyor. Kıvam vermesi için patates püresi gibi ürünler kullanılabiliyor" dedi.
Tüketiciye sunulan ürünlerde taklit ve tağşiş son bulmuyor. Bazı üreticiler gıda ürünlerinde maliyetten kaçmak için farklı hilelere başvuruyor. Bunların arasında en tehlikelilerinden biri ise süt ve süt ürünlerindeki hileler. Son zamanlarda Kaşar Peyniri ve tost peyniri arasındaki farkla gündeme gelen peynirlerde ise birçok taklit ve tağşiş bulunuyor. 1 kilogramında yaklaşık 10 kilo süt kullanılması gereken kaşar peynirinin kıvamı, farklı maddelerle sağlanıyor. Bazı üreticiler tarafından aroma vericiler, renklendiricilerin kullanıldığı kaşar peynirinde asıl tehlike ise kıvamı için Patates püresi kullanılması. Başka bir durum ise kaşar peyniriyle aynı reyonda satılan ve artmış peynirlerin farklı işlemlerden geçirildikten sonra üretildiği tost peynirleri. Uzmanlar, fiyatı kaşar peynire göre daha uygun olan tost peynirleri konusunda etiketlerin kontrol edilmesi uyarısında bulunuyor.
'ÖNCELİKLE ETİKETLER KONTROL EDİLMELİ'
Taklit ve tağşiş yapılan birçok ürün olduğunu söyleyen Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Ali Manavoğlu, Ancak aralarında en riskli olanların başında süt ve süt ürünleri geliyor. 1 kilogram kaşar üretebilmek için gerekli süt miktarı 10 ila 12 kilogram arasında değişiyor.
Sütün alış fiyatı bakanlık tarafından 6,5 lira olarak açıklandı. 1 kilogram kaşar peynirinin sadece sütten gelen maliyeti 60-72 lira arasında. Diğer tüm maliyetleri de eklediğimizde fiyat bunun üzerine çıkıyor. Eğer bu fiyatların altındaysa tüketicinin ilk olarak etikete bakması gerekiyor" dedi.
Kaşar ile tost peynirine ilişkin tüketicilere uyarılarda bulunan Manavoğlu, Kaşarların bulunduğu aynı reyonda bir de tost peyniri yer alıyor. Bu ikisi arasında ciddi fark var. Kaşar peynirini sütten üretmek zorundasınız ama tost peyniri artmış olan peynirlerden, işlemlerden geçirilerek yapılabiliyor. Bu sebeple maliyeti kaşar peynirine göre çok daha uygun. Kaşar peyniri, tost peynirine baktığımızda biraz daha masum gözüküyor" diye konuştu.
Bu tür durumlarda tüketicinin kendi başına yapabileceği şeylerin sınırlı olduğunu belirten Manavoğlu, "Kaşar peynirinde içerisindeki süt ve yağ miktarı değişebiliyor, farklı maddeler eklenebiliyor. Kaşarda olması gereken 10-12 kilogram süt ise bazen farklı maddeler ile tamamlanıyor. Kıvam vermesi için patates püresi gibi ürünler kullanılabiliyor. Gıda öyle bir madde ki akıl almayacak hilelerle, aroma verici, renklendirici kullanılarak piyasaya sürülüyor. Öncelikle etiketler kontrol edilmeli, güvenilir markalar kullanılmalı" dedi.
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