Bilim Kurulu üyesinden rehavet uyarısı: Omicron yaygın hale geldiğinde...

Bu paylaşımların insanlarda rehavete neden olabildiğini dile getiren Şener, şöyle konuştu:

"Karşılaştırma yapılan ülkelerdeki aşılanma oranları bizden yüksek. İngiltere, Almanya ve Danimarka gibi ülkelerde Omicron varyantıyla enfekte olan kişilerin hastalığı hafif atlattıkları yönündeki bilgilere inanmamak, güvenmemek lazım. Çünkü bu ülkelerde aşılanmışlık ve 3. dozu yaptırma oranları bize göre yüksek. Omicron varyantı bizde de yaygın hale geldiği zaman hastane ve yoğun bakımdaki yatışlar ve ölüm oranlarının stabil kalıp kalmayacağını bilmiyoruz."