Dünya genelinde vaka sayıları tırmanışa geçti! İşte koronavirüs en yaygın olduğu 10 ülke! Türkiye’de vakalarda son durum ne?

ABD'DE SON DURUM

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 1419 artışla 824 bin 339'a yükseldi. Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı 589 bin 356 artışla 54 milyon 252 bin 612 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 1419 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 824 bin 339'a çıktı. California 5 milyon 456 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 581 bin vakayla Texas ve 4 milyon 90 bini aşkın vakayla Florida izledi.