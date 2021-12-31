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Dünya genelinde vaka sayıları tırmanışa geçti! İşte koronavirüs en yaygın olduğu 10 ülke! Türkiye'de vakalarda son durum ne?

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 31.12.2021 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021
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Dünya genelinde vaka sayıları tırmanışa geçti! İşte koronavirüs en yaygın olduğu 10 ülke! Türkiye’de vakalarda son durum ne?

Omicron varyantının dünya genelinde büyük bir hızla yayılmaya başlamasının ardından çok sayıda ülkede vaka sayılarında büyük bir artış yaşandı. Listenin başında ABD yer alırken, Fransa'daki vakalarda yaşanan artış dikkatleri çekti. Peki Türkiye'de son durum ne? Dünya genelindeki vakalarda Türkiye kaçıncı sırada? İşte detaylar...

Dünya genelinde Omicron varyantının giderek yayılmasıyla birlikte çok sayıda ülkede vaka sayıları yeniden tırmanışa geçti. ABD en yüksek ölüm ve vaka sayısına sahip ülke konumundayken, Fransa vaka sayılarında Türkiye'yi de geçerek dünya genelinde altıncı sıraya yerleşti.

ABD'DE SON DURUM

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 1419 artışla 824 bin 339'a yükseldi. Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı 589 bin 356 artışla 54 milyon 252 bin 612 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 1419 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 824 bin 339'a çıktı. California 5 milyon 456 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 581 bin vakayla Texas ve 4 milyon 90 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 76 bin 437 ile ilk sırada bulunurken bu rakam Texas'ta 75 bin 744'e, Florida'da ise 62 bin 480'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 78'ine en az bir doz, yüzde 65,9'una iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 33,4'üne ise hatırlatma dozu yapıldı. Ülkede 243 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 205 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 68 milyonun üstünde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

İŞTE DÜNYADA EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN ÜLKELER

ABD 55,252,612

HİNDİSTAN 34,838,804

BREZİLYA 22,277,239

İNGİLTERE 12,748,050

RUSYA 10,499,982

FRANSA 9,740,600

TÜRKİYE 9,441,764

ALMANYA 7,142,982

İSPANYA 6,294,74

İRAN 6,194,401

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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