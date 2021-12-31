Dünya genelinde vaka sayıları tırmanışa geçti! İşte koronavirüs en yaygın olduğu 10 ülke! Türkiye'de vakalarda son durum ne?
Omicron varyantının dünya genelinde büyük bir hızla yayılmaya başlamasının ardından çok sayıda ülkede vaka sayılarında büyük bir artış yaşandı. Listenin başında ABD yer alırken, Fransa'daki vakalarda yaşanan artış dikkatleri çekti. Peki Türkiye'de son durum ne? Dünya genelindeki vakalarda Türkiye kaçıncı sırada? İşte detaylar...
ABD'DE SON DURUM
ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 1419 artışla 824 bin 339'a yükseldi. Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı 589 bin 356 artışla 54 milyon 252 bin 612 olarak kayıtlara geçti.
Son 24 saatte 1419 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 824 bin 339'a çıktı. California 5 milyon 456 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 581 bin vakayla Texas ve 4 milyon 90 bini aşkın vakayla Florida izledi.
California can kaybında da 76 bin 437 ile ilk sırada bulunurken bu rakam Texas'ta 75 bin 744'e, Florida'da ise 62 bin 480'e çıktı.
Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 78'ine en az bir doz, yüzde 65,9'una iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 33,4'üne ise hatırlatma dozu yapıldı. Ülkede 243 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 205 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 68 milyonun üstünde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.
İŞTE DÜNYADA EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN ÜLKELER
ABD 55,252,612
HİNDİSTAN 34,838,804
BREZİLYA 22,277,239
İNGİLTERE 12,748,050
RUSYA 10,499,982
FRANSA 9,740,600
TÜRKİYE 9,441,764
ALMANYA 7,142,982
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