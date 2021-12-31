Son dakika: BioNTech yaptıranlar dikkat: 5. doz kararı
Son dakika haberi... Türkiye'de önceki gün koronavirüs salgınında 155 can kaybı yaşanırken, 37 bin 303 de yeni vaka tespit edildi. Vaka sayılarının artmasının ardından harekete geçen Sağlık Bakanlığı, 2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech aşısı olan vatandaşların 5. doz randevularını açtı.
Bu kapsamda, 2 doz Sinovac ile 2 doz Biontech aşısını olan ve son doz aşısının üzerinden 3 ay geçen vatandaşlar için hatırlatma dozu randevuları açıldı.
Aşı olmak isteyen vatandaşlar, Kovid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek öğrenebilecek.
Aşı olacak gruplar arasında yer alan kişiler, randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilecek ve tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.
Aşı uygulaması için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alınabilecek.
Coronavirus aşısı olmak isteyen vatandaşlar için iki yol vardır. E- nabız üzerinden ya da Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu gerçekleştirilebilir. Kişi aşı yapılacak öncelikli grupta ise sistem direk MHRS üzerinden yönlendirilmektedir. Bununla birlikte e-nabız üzerinden de aşı randevusunu alarak aşı günü ve aşı saatini belirleyerek coronavirus aşınızı olabilirsiniz.
AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Aşı olmak isteyen vatandaşlar için birkaç yöntem vardır. E- nabız üzerinden ya da Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu gerçekleştirilebilir. Kişi aşı yapılacak öncelikli grupta ise sistem direk MHRS üzerinden yönlendirilmektedir. Bununla birlikte e-nabız üzerinden de aşı randevusunu alarak aşı günü ve aşı saatini belirleyerek coronavirus aşınızı olabilirsiniz.
Bununla beraber, e-nabız sistemine girmek için e-devlet uygulaması üzerinden giriş sağlayabilirsiniz. Ayrıca e-nabız kısmında arama bölümünde MHRS yazarak ulaşmak ve coronavirus aşısı için randevu alınabilir.
Coronavirus aşı başvuru yolları e-devlet, e-nabız ve MHRS mobil uygulamaları üzerinden kolayca randevu alınabilir.
HAFTASONU AŞI RANDEVUSU ALINABİLİR Mİ?
Aşı randevusu almak isteyen vatandaşlar e-nabız, e-devlet ve MHRS sistemi üzerinden randevu alabilirler. Sağlık Bakanı Koca'nın yaptığı bir açıklamaya göre, covid-19 aşısı mesai saatleri dışında ve hafta sonu dahil hastanelerde randevu alarak ücretsiz yapılabildiği açıklamasında bulunmuştu.
Aynı zamanda, hafta sonu da aşı olmak vatandaşlar için ilk önce e-devlet, e-nabız veya MHRS uygulamaları üzerinden randevu alarak, gün ve saati belirledikten sonra coronavirus aşısı olabilirsiniz.
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