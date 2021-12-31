Son dakika: BioNTech yaptıranlar dikkat: 5. doz kararı

Coronavirus aşısı olmak isteyen vatandaşlar için iki yol vardır. E- nabız üzerinden ya da Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu gerçekleştirilebilir. Kişi aşı yapılacak öncelikli grupta ise sistem direk MHRS üzerinden yönlendirilmektedir. Bununla birlikte e-nabız üzerinden de aşı randevusunu alarak aşı günü ve aşı saatini belirleyerek coronavirus aşınızı olabilirsiniz.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı olmak isteyen vatandaşlar için birkaç yöntem vardır. E- nabız üzerinden ya da Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu gerçekleştirilebilir. Kişi aşı yapılacak öncelikli grupta ise sistem direk MHRS üzerinden yönlendirilmektedir. Bununla birlikte e-nabız üzerinden de aşı randevusunu alarak aşı günü ve aşı saatini belirleyerek coronavirus aşınızı olabilirsiniz.

Bununla beraber, e-nabız sistemine girmek için e-devlet uygulaması üzerinden giriş sağlayabilirsiniz. Ayrıca e-nabız kısmında arama bölümünde MHRS yazarak ulaşmak ve coronavirus aşısı için randevu alınabilir.

Coronavirus aşı başvuru yolları e-devlet, e-nabız ve MHRS mobil uygulamaları üzerinden kolayca randevu alınabilir.

HAFTASONU AŞI RANDEVUSU ALINABİLİR Mİ?

Aşı randevusu almak isteyen vatandaşlar e-nabız, e-devlet ve MHRS sistemi üzerinden randevu alabilirler. Sağlık Bakanı Koca'nın yaptığı bir açıklamaya göre, covid-19 aşısı mesai saatleri dışında ve hafta sonu dahil hastanelerde randevu alarak ücretsiz yapılabildiği açıklamasında bulunmuştu.

Aynı zamanda, hafta sonu da aşı olmak vatandaşlar için ilk önce e-devlet, e-nabız veya MHRS uygulamaları üzerinden randevu alarak, gün ve saati belirledikten sonra coronavirus aşısı olabilirsiniz.