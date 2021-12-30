Uzman isimden 18 yaş altına süper bulaştırıcı uyarısı!





'OCAK VE ŞUBAT AYINDA VAKA SAYILARI ARTAR'



İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'de pandeminin başından bu yana kaydedilen en yüksek verilerin açıklandığını söyleyen Prof. Dr. Sakarya, Amerika'da geçen hafta içinde 7 günde 1 milyon 700 bin vakanın ortaya çıktığını belirtti. Prof. Dr. Sakarya, şöyle devam etti: "İngiltere de 600 bin vaka açıkladı. Nüfuslarına bakıldığında bu rakamlar oldukça ciddi. Günlük vaka sayısı 100 binlere ulaşıyor. Bu Covid-19 başladığından beri rekor sayı. Önümüzdeki dönemde biz de kişisel korunma yöntemlerini daha sıkı uygulamazsak, aşılamayı her gruba indiremezsek, önümüzdeki ocak ve şubat ayında her gün bildirilen 20 bin ve altındaki vakalarda kalabileceğimizi düşünmüyorum."