Aman dikkat! Egzamaya davetiye çıkarıyor
Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Serap Maden, pandemi nedeniyle el hijyenine yönelik kullanılan ve ciltte alerjik reaksiyonlara yol açabilen dezenfektanların zararlı etkisinden korunmaya yönelik önerilerde bulundu. COVID-19’a neden olan virüsten korunmak için kişisel temizlik alışkanlıklarının önemine değinen Dr. Serap Maden, “COVID-19’dan korunmanın en önemli adımı el temizliğidir. Ancak yapılması gereken ellerin sık sık, en az 20 saniye süreyle sabunlanarak yıkanmasıdır” dedi.
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Serap Maden'den egzama hastalarını yakından ilgilendiren açıklamalar geldi.
EGZAMANIN BELİRTİLERİ NELER?
Deride kuruluk, kızarıklık, pullanma, içi sıvı dolu kabarcıklar, çatlama, kaşıntı ve yara gelişiminin egzamanın belirtileri arasında yer aldığını ifade eden Uzm. Dr. Serap Maden, soğuk havalarda derideki nem oranının azalmasına bağlı olarak bu riskin arttığına dikkat çekti.
Alerjiye yatkın bireylerde el egzamalarının daha da sık görüldüğünü belirten Uzm. Dr. Serap Maden, sık su teması, sabun, deterjan, çamaşır suyu, plastik eldiven, kimyasal madde ve bazı kozmetik ürünlerin kullanımının el egzamalarını tetiklediğini kaydetti. Uzm. Dr. Serap Maden, günümüzde aşırı dezenfektan kullanımının el egzamasının en önemli nedeni haline geldiğini söyledi.
EGZAMA RİSKİNİZİ AZALTIN
Uzm. Dr. Serap Maden, el egzamasından korunmak için eller yıkanırken ve yıkandıktan sonra dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:
"Ellerinizi çok sıcak ve soğuk olmayan, ılık su ile yıkayın. Ellerinizi yıkarken cildi tahriş etmeyecek, nemlendirici içerikli sabunlar tercih edin. Sıvı sabun yerine kalıp sabun kullanmak egzama riskini azaltacaktır. Takıların altında kalan nem egzama riskini artırdığından ellerinizi yıkarken, takılarınızı çıkarın. Ellerinizi yıkadıktan sonra hemen kurulayıp, mutlaka nemlendirici bir kremle nemlendirin. Nemlendirici seçiminde parfümsüz ve parabensiz ürünleri tercih edin."
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