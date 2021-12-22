Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan İstanbul açıklaması

SAĞLIK BAKANI KOCA: SALGININ SEYRİNİ AŞI DEĞİŞTİRDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ''Salgının seyrini aşı değiştirdi. Artık kendi aşımız kendi gücümüz var. Tukovac milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bize düşen bir an evvel hatırlatma dozunu olmak ve tedbirlere uymak. Birlikte salgını gündem olmaktan çıkaracağız.'' ifadelerini kullandı.