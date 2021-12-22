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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul açıklaması

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 22.12.2021 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan İstanbul açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Dün Nevşehir, bugün İstanbul ve Düzce Mavi kategorisine geçti. Aşılanma oranımız arttıkça salgının seyri bugün olduğundan daha çok değişecek!" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'un mavi kategoriye geçtiğini duyurdu.

DAHA DA DEĞİŞECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Dün Nevşehir, bugün İstanbul ve Düzce Mavi kategorisine geçti. Aşılanma oranımız arttıkça salgının seyri bugün olduğundan daha çok değişecek!" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN VAKA TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 438 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 95 kişinin testi pozitif çıktı, 179 kişi yaşamını yitirdi.

SAĞLIK BAKANI KOCA: SALGININ SEYRİNİ AŞI DEĞİŞTİRDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ''Salgının seyrini aşı değiştirdi. Artık kendi aşımız kendi gücümüz var. Tukovac milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bize düşen bir an evvel hatırlatma dozunu olmak ve tedbirlere uymak. Birlikte salgını gündem olmaktan çıkaracağız.'' ifadelerini kullandı.

İLLERE GÖRE VAKA HARİTASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı haritasını paylaştı.

Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka oranı 245,70, Ankara'da 158,76, İzmir'de 68,47 oldu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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