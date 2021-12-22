Son dakika: Sağlık Bakanlığı son verileri duyurdu: Yılın en kısa gündüzünde 755 bin 20 doz aşı yaptık

Sağlık Bakanlığı'nın Twitter hesabından "Bugün 21 Aralık. Yılın en kısa gündüzünü yaşadık ama biz yine 'Az Zamanda Çok İş' yaptık" notuyla yapılan paylaşımda yer alan bilgilere göre; bugün 755 bin 20 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

1 GÜNDE 22 BİN KİŞİ AMBULANSLA HASTANEYE TAŞINDI

2 milyon 981 bin 484 muayene, bin 424 doğum gerçekleştirilirken, 112 Acil Sağlık Masasına gelen 130 bin çağrı yanıtlandı ve 22 bin vaka ambulanslarla hastanelere taşındı.

VİRÜS NEDENİYLE 187 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 187 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 19 bin 859 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 21 Aralık'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 19 bin 859 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 187 oldu.

Bir günde toplam 353 bin 152 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 25 bin 532 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 82,56 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,36 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 125 milyon 761 bin 472'e yükseldi.