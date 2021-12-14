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Koronavirüs bitiyor mu? Omicron varyantı sonrası koronavirüs bitecek mi? DSÖ'den resmi açıklama geldi...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 14.12.2021
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Koronavirüs bitiyor mu? Omicron varyantı sonrası koronavirüs bitecek mi? DSÖ’den resmi açıklama geldi...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan son dakika açıklamasında Omicron varyantının koronavirüsün bittiğine dair bir ipucu olduğuna yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Peki Omicron sonrası koronavirüs bitecek mi? İşte detaylar...

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen basın toplantısında, bazı bilim insanlarının, "Omicron varyantının baskın varyant olması durumunda salgının erken biteceği" yönündeki açıklamalarına ilişkin soruyu cevapladı.

Ryan, "Bence bunun doğrudan cevabı, hayır (salgın bitmeyecek)." ifadesini kullandı.

DELTA VARYANTINA KARŞI ÜSTÜN GELMEYE ÇALIŞIYOR

Bununla beraber, Omicron varyantının Delta varyantına "üstün gelmeye" çalıştığına bu rekabetin daha önce de Delta ile Alfa varyantı arasında yaşandığına dikkati çeken Ryan, "Bu konuda alarmda ve uyanık kalmaya devam etmemiz gerekiyor. (Salgının biteceği konusunda) bir varsayımda bulunamayız ama (Omicron'a karşı) savunmasız durumdakileri korumak ve bulaşmayı durdurmak için şimdi harekete geçebiliriz." dedi.

OMICRON ZİRVE YAPACAK

Ryan ayrıca, Omicron varyantının "zirve yapmasına" sadece "haftalar kaldığını", hükümetlerin ve diğer kurumların çabalarını "iki, üç ve dört" kez artırması gerektiğini savundu.

MİLYONLARIN HAYATI RİSKE GİREBİLİR

Bazı hükümetlerin Omicron varyantına karşı tüm nüfusa hatırlatıcı doz uygulama kararını da eleştiren Ryan, bu durumun küresel çapta "aşı eşitsizliğini" daha da körükleyeceğini ve milyonlarca insanın hayatını riske atacağını kaydetti.

Discovery firmasının Üst Yöneticisi (CEO) Ryan Noach, eldeki bulgular ışığında Omicron varyantının diğer varyantlara kıyasla çok daha hafif semptomlar gösterdiğini ifade etmişti.

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