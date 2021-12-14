Koronavirüs bitiyor mu? Omicron varyantı sonrası koronavirüs bitecek mi? DSÖ’den resmi açıklama geldi...

DELTA VARYANTINA KARŞI ÜSTÜN GELMEYE ÇALIŞIYOR

Bununla beraber, Omicron varyantının Delta varyantına "üstün gelmeye" çalıştığına bu rekabetin daha önce de Delta ile Alfa varyantı arasında yaşandığına dikkati çeken Ryan, "Bu konuda alarmda ve uyanık kalmaya devam etmemiz gerekiyor. (Salgının biteceği konusunda) bir varsayımda bulunamayız ama (Omicron'a karşı) savunmasız durumdakileri korumak ve bulaşmayı durdurmak için şimdi harekete geçebiliriz." dedi.