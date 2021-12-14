Pfizer: Kovid-19 ilacı Paxlovid yüzde 89 etkili
ABD'li ilaç firması Pfizer, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantı için geliştirdiği ilacın yüzde 89 etkili olduğunu açıkladı.
Açıklamada, nihai test sonuçlarına göre Paxlovid'in hastaneye yatışları ve ölümleri önlemede yüzde 89 civarında etkili olduğu belirtildi.
2 bin 246 yüksek riskli hastadan elde edilen nihai verilerin, Paxlovid'in hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 89 oranında azalttığını gösteren önceki ara analiz sonuçlarını doğruladığı kaydedildi.
Pfizer CEO'su Albert Bourla, "Bu haber, oral antiviral ilaç adayımızın onaylandığı takdirde hastaneye yatış ve ölümü azaltmadaki etkinliğini daha da desteklediği ve viral yükte önemli bir azalma gösterdiği için birçok kişinin yaşamı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olabileceğine yönelik daha fazla kanıt sunmaktadır. Bu durum, ilacın dünyadaki hastaların hayatlarını kurtarma potansiyelini gösteriyor" ifadelerini kullandı. Bourla, "Omicron gibi ortaya çıkan endişe verici mutasyonlar, virüse yakalananlar için erişilebilir tedavi seçeneklerine olan ihtiyacı daha da artırdı ve eğer ilaç onaylanırsa bu potansiyel tedavinin salgını kontrol altına almaya yardımcı olacak kritik bir araç olabileceğinden eminiz" diye konuştu.
KASIM AYINDA FDA'YA BAŞVURU YAPILMIŞTI
Pfizer, 16 Kasım'da verileri ABD İlaç ve Gıda Dairesi'ne (FDA) göndererek acil kullanım onayı başvurusunda bulunmuştu.
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