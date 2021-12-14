Pfizer: Kovid-19 ilacı Paxlovid yüzde 89 etkili

Pfizer CEO'su Albert Bourla, "Bu haber, oral antiviral ilaç adayımızın onaylandığı takdirde hastaneye yatış ve ölümü azaltmadaki etkinliğini daha da desteklediği ve viral yükte önemli bir azalma gösterdiği için birçok kişinin yaşamı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olabileceğine yönelik daha fazla kanıt sunmaktadır. Bu durum, ilacın dünyadaki hastaların hayatlarını kurtarma potansiyelini gösteriyor" ifadelerini kullandı. Bourla, "Omicron gibi ortaya çıkan endişe verici mutasyonlar, virüse yakalananlar için erişilebilir tedavi seçeneklerine olan ihtiyacı daha da artırdı ve eğer ilaç onaylanırsa bu potansiyel tedavinin salgını kontrol altına almaya yardımcı olacak kritik bir araç olabileceğinden eminiz" diye konuştu.



