Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan sağlık çalışanlarına yönelik açıklama

'SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN KIYMETİNİ BİLMEK ZORUNDAYIZ'



Toplantının açılışında hastanın ve hekimin kendini karşılıklı güvende hissedeceği bir hizmet ortamı sağlamayı hedeflediklerini belirten Bakan Koca, şunları söyledi:



"Tıp eğitiminin ardından fırsat eşitliği sağlanarak adil bir seçimle ve ülkenin ihtiyacına göre dengeli bir branşlaşmaya ihtiyaç var. Hekimliğin meslek olarak yüceltilmesini, değerler noktasında layık olduğu algının her geçen gün güçlendirilmesini amaçlıyoruz. Malpraktis şiddet, yoğunluk, çalışma ortamlarının iyileştirilmesi gibi birçok sorun var. Bunların sağlık çalışanlarıyla birlikte bir bütün halinde çözülmesi için çaba sarf ediyoruz. İleri ülkelerin gözdesi olan hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın kıymetini biz de bilelim ve bilmek zorundayız."