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BioNTech aşısı olanlar dikkat! Yüzde kaç koruyor? Koronavirüs aşısında 4.doz gerekli mi? İşte ABD'deki araştırmanın sonucu...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 10.12.2021 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021
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BioNTech aşısı olanlar dikkat! Yüzde kaç koruyor? Koronavirüs aşısında 4.doz gerekli mi? İşte ABD’deki araştırmanın sonucu...

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının etkinliği hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Üçüncü doz aşının varyantlara karşı etkili olacağının altı çizilirken, dördüncü doz aşılamaya ilişkin de detaylara yer verildi. Peki BioNTech aşısı yüzde kaç koruyor? İşte detaylar...

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının etkinliği ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. CDC, söz konusu mRNA aşılarının etkinliğinin 120 gün sonra yüzde 75.1'e kadar düştüğünü belirtti.

BIONTECH'IN KORUMASI YÜZDE 75.1

Türkiye'de de kullanılan Pfizer-BioNTech aşısının belirli bir süre sonra hastaneye yatışı önleme noktasındaki etkinliğinin azaldığı belirtilirken, 120 günün ardından yüzde 86'dan yüzde 75.1'e indiği vurgulandı.

Moderna aşısını olanların ise, hastaneye yatış risklerinin ilk dört ayın ardından yüzde 89'dan yüzde 86'ya düştüğü aktarıldı.

ARAŞTIRMA OMICRON ÖNCESİ YAPILDI

Araştırmacılar, çalışmanın, korumayı desteklemek için Covid-19 güçlendirici aşılarına duyulan ihtiyacın altını çizdiğini belirtirken, araştırmanın Omicron varyantı keşfedilmeden önce yapıldığı bildirildi.

KİMLER İHTİYAÇ DUYUYOR?

Verilerin CDC tarafından Şubat ayından Eylül'e kadar toplandığı belirtilirken elde edilen bulguların özellikle virüse karşı daha savunmasız kişiler arasında Covid güçlendirici aşılara ihtiyaç olduğunu gösterdiği kaydedildi.

ÜÇÜNCÜ DOZ VARYANTA KARŞI ETKİLİ

Yakın zamanda yapılan yeni araştırmalarda ise, iki doz coronavirüs aşısının Omicron varyantına karşı etkisinin azaldığı, kişilerin üçüncü doz aşı olmalarının ise varyanta karşı etkili olduğu belirtilmişti.

4.DOZ GEREKECEK Mİ?

Pfizer CEO'su Albert Bourla da, bugün yaptığı açıklamada coronavirüse karşı dördüncü doz aşının gerekebileceğini belirtmiş, BioNTech ile birlikte yeni varyanta karşı Mart ayına kadar aşı geliştirebileceklerini söylemişti.

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