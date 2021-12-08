Omicron için ürküten açıklama! Bulaşıcılık oranı hızla artıyor! Kovid-19 hapı ne zaman çıkacak?

SEMPTOMLARINDA SON DURUM NE?

Omicron varyantının neden olduğu semptomların şiddeti konusunda bir açıklama yapmak için henüz erken olduğunu vurgulayan Fauci, yine de ülkede görülen vakalarda henüz şiddetli tabloyla karşılaşılmamasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.