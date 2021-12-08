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Koronavirüs bitiyor mu? Pfizer'dan yeni ilaç hakkında flaş açıklama

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 08.12.2021 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021
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Koronavirüs bitiyor mu? Pfizer’dan yeni ilaç hakkında flaş açıklama

ABD’li ilaç şirketi Pfizer’ın CEO'su Albert Bourla yaptığı son dakika açıklamasında Omicron varyantından koronavirüsteki son duruma kadar önemli konulara değindi. Gelecekte daha fazla mutasyon görülebileceğinin altının çizen Bourla, Omicron vakalarının hızla artışa geçebileceğini ifade etti. Ayrıca şirketin ürettiği koronavirüs ilacı hakkında da detayları da paylaşan Bourla, ilacın tüm varyantlara karşı etkili olabileceğinin altını çizdi. Peki aşılar Omicron'a karşı etkili mi? İşte detaylar...

ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın CEO'su Albert Bourla, koronavirüsün Omicron varyantı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bourla, virüsün Covid-19'a neden olan Omicron varyantının önceki türlere göre daha hafif olduğunu söyledi. Bununla birlikte Omicron'un daha hızlı yayıldığını belirten Bourla, gelecekte daha fazla mutasyona yol açabileceğini aktardı.

BAŞKA BİR MUTASYONA YOL AÇAR MI?

Bourla, "Hızlı yayılan bir varyanta sahip olmanın iyi bir haber olduğunu düşünmüyorum" derken, "Hızlı yayılan bu varyant milyarlarca insanda olacağı ve başka bir mutasyonun gelebileceği anlamına geliyor. Bunu istemezsiniz" diye konuştu.

HIV GİDEREK YAYILIYOR

Pfizer CEO'su, halihazırda Güney Afrika'daki enfeksiyon dalgasından kesin sonuçlar çıkarmanın zor olduğu konusunda uyarıda bulunurken, "Güney Afrika'daki birçok insan da HIV pozitif, bu da muhtemelen Covid'den daha ciddi hastalıklara yol açacaktır" dedi.

OMICRON VAKALARI ARTIŞA GEÇEBİLİR

Onaylanan Omicron vakalarının sayısının önümüzdeki birkaç hafta içinde düzinelerden milyonlara çıkmasını beklediğini söyleyen Bourla,"Klinik belirtiler için tam olarak ne anlama geldiği konusunda yıl sonundan önce iyi bir bilgiye sahip olacağız" ifadelerini kullandı.

AŞILAR OMICRON'A KARŞI KORUYOR MU?

Bourla, Pfizer'in Mart 2022'ye kadar Omicron'u hedefleyen bir aşı geliştirebileceğini, ancak yeni bir aşıya ihtiyaç olup olmadığı henüz net olmadığını vurgularken, mevcut aşıların varyanta karşı yeterli koruma sağlayıp sağlamadığını belirlemenin birkaç hafta alacağını sözlerine ekledi.

O İLAÇ ÇÖZÜM OLACAK

Pfizer CEO'su, şirketinin antiviral ilacı Paxlovid'in Omicron ve şimdiye kadar ortaya çıkan virüsün diğer tüm varyantlarıyla savaşacağından emin olduğunu söylerken virüsün geleceği ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

MEVSİMSEL GRİP GİBİ GEÇECEK

Albert Bourla, yakın zamanda Covid'in tamamen ortadan kaldırılmasını beklemediğini ancak daha fazla insan aşılandıkça ve daha güçlü tedaviler piyasaya çıktıkça toplumun virüsü mevsimsel grip gibi görmeye başlayacağını söyledi.

OMİCRON'A KARŞI AŞI İŞE YARIYOR MU?

Pfizer, Covid-19 aşılarının üçüncü dozunun laboratuvar testlerinde Omicron varyantını nötralize ettiğini, ancak iki doz rejiminin virüsü bloke etmede önemli ölçüde daha az etkili olduğunu vurguladı.

Şirketler, üçüncü bir dozun, Omicron varyantındaki iki doza kıyasla antikorları 25 kat artırdığını söylerken, iki dozun Covid-19'dan kaynaklanan ciddi hastalıkları önlemede etkili olabileceğini belirtti.

Pfizer ve BioNTech, Mart ayına kadar kullanıma sunmayı umdukları Omicron'a özgü bir aşı üzerinde çalıştıklarının altını çizdi.

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