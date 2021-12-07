Dünya Sağlık Örgütü için kritik tarih 2022! Delta ve Omicron varyantı hakkında flaş açıklama
Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan son dakika açıklamasında “Şu anki sorun Delta ve bugün Delta'ya karşı ne kadar başarılı olursak yarın Omicron'a karşı bir galibiyet olacaktır” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada acil önlem alınmaması durumunda 2022'nin başında dünya genelinde yarım milyon insanın hayatını kaybedebileceğinin altı çizildi. İşte detaylar...
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Hans Kluge, bugün yaptığı açıklamada "Şu anki sorun Delta ve bugün Delta'ya karşı ne kadar başarılı olursak yarın Omicron'a karşı bir galibiyet olacaktır" dedi.
DELTA'YA KARŞI BAŞARILI OLURSAK...
DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Hans Kluge bugün yaptığı açıklamada "Omicron görüş alanımızda ve yükselişte, endişeli ve temkinli olmakta haklıyız. Ama dediğim gibi, şu anki sorun Delta ve bugün Delta'ya karşı ne kadar başarılı olursak, yarın Omicron'a karşı bir galibiyet olacaktır. Sonunda aniden yükselmeden önce" dedi.
120.000 KİŞİ ÖLDÜ
Direktör Kluge, geçen ay acil önlem alınmazsa 2022'nin başına kadar yarım milyon kişinin hayatını kaybedilebileceği konusunda hükümetleri ve insanları uyardıklarını ve bulaşmayı azaltmak için acil adımlar atmaya çağırdıklarını belirtti. Kluge "Şimdi bir ay geçti ve 120.000 kişi daha öldü ve Bölge, çetelesine 10 milyon Kovid-19 vakası daha ekledi" ifadelerini kullandı.
470.000 HAYAT KURTARILDI
Eylül ayına göre günlük can kaybının şu anda ikiye katlandığını belirten Kluge "Bu haftanın sonunda, Avrupa ve Orta Asya'daki her 10 kişiden 1'inde Kovid-19 enfeksiyonu olduğu laboratuvar testleriyle doğrulanacak" dedi. Vaka yaşının 5 ila 14 arasına düştüğünü vurgulayan Kluge "Aralık 2020'den Kasım 2021'e kadar, Kovid-19 aşılaması yoluyla doğrudan en az 470.000 hayat kurtarıldı" ifadelerini kullandı.
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