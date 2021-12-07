Dünya Sağlık Örgütü için kritik tarih 2022! Delta ve Omicron varyantı hakkında flaş açıklama

120.000 KİŞİ ÖLDÜ



Direktör Kluge, geçen ay acil önlem alınmazsa 2022'nin başına kadar yarım milyon kişinin hayatını kaybedilebileceği konusunda hükümetleri ve insanları uyardıklarını ve bulaşmayı azaltmak için acil adımlar atmaya çağırdıklarını belirtti. Kluge "Şimdi bir ay geçti ve 120.000 kişi daha öldü ve Bölge, çetelesine 10 milyon Kovid-19 vakası daha ekledi" ifadelerini kullandı.