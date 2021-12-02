Koronavirüse karşı en dayanıklı ülkeler açıklandı! Türkiye 13 basamak yükseldi

AŞILAMA KARNESİ

Türkiye, koronavirüs salgınına karşı etkili aşı programıyla önlem aldı.

Sağlık Bakanlığı'na göre, birinci doz uygulanan kişi sayısı 56 milyon 291 bin 998 olurken, bu sayı ikinci doz için 50 milyon 510 bin 686 şeklinde gerçekleşti.