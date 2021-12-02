Koronavirüse karşı en dayanıklı ülkeler açıklandı! Türkiye 13 basamak yükseldi
Son dakika haberi... Dünya kuzey yarım kürede kış mevsimine girerken koronavirüs salgına karşı direncin en yüksek olduğu ülkelerin de sıralaması belli oldu. İşte 13 sıra birden yükselen Türkiye'nin listedeki yeri...
ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, Koronavirüs Direnç Listesi'ne ilişkin tablo yayınladı.
Sıralama, ülkelerin salgına karşı mücadelesi ve hamleleri, sağlık hizmetlerinin kalitesi, aşılama oranı, genel ölüm oranı ve seyahati yeniden başlatma gibi göstergeler kullanılarak güncellendi.
TÜRKİYE'NİN DİRENÇ LİSTESİNDEKİ SIRALAMASI
Son listede, Türkiye, bazı sosyal mesafe kurallarını gevşettikten ve daha fazla ilin yüksek riskli kategorinin dışında kalmasının ardından 13 basamak yükselerek, 19'uncu sıradan 6'ncı sıraya yerleşti.
İlk beşte yer alan ülkeler sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri, Şili, Finlandiya, İrlanda ve İspanya bulunurken Türkiye 6'ncı sırada yer aldı.
Listenin sonunda ise sırasıyla Malezya, Vietnam, Endonezya ve Filipinler yer aldı.
AŞILAMA KARNESİ
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı etkili aşı programıyla önlem aldı.
Sağlık Bakanlığı'na göre, birinci doz uygulanan kişi sayısı 56 milyon 291 bin 998 olurken, bu sayı ikinci doz için 50 milyon 510 bin 686 şeklinde gerçekleşti.
Toplam iki doz aşı yapılma oranı yüzde 81.37 olarak kayıtlara geçti.
196 CAN KAYBI
Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi.
BAKAN KOCA: SALGININ SONUNUN ZAYIF VARYANTLARLA...
Bakan Koca, "Virüsler, gribe yol açan Influenza'daki gibi, zamanla değişime uğrar. Bizim verdiğimiz mücadeleye ve değişen şartlara karşı virüs de hayatta kalma mücadelesi verir. Covid-19'da yeni varyantlardan endişe duyulabilir, fakat salgının sonunun zayıf varyantlarla geleceğini unutmayın." dedi.
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