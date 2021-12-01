01 Aralık 2021, Çarşamba
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs tablosunu paylaştı | 1 Aralık vaka ve vefat tablosu

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Giriş Tarihi: 01.12.2021 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs tablosunu paylaştı | 1 Aralık vaka ve vefat tablosu

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günün vaka ve vefat sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı. Peki, 1 Aralık Çarşamba günü Türkiye'de kaç kişi koronavirüse yakalandı? Kaç vatandaş hayatını kaybetti? İşte Türkiye'nin Kovid-19 tablosu...

Sağlık Bakanlığı günün vaka ve vefat sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı.

196 CAN KAYBI

Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA: SALGININ SONUNUN ZAYIF VARYANTLARLA...

Bakan Koca, "Virüsler, gribe yol açan Influenza'daki gibi, zamanla değişime uğrar. Bizim verdiğimiz mücadeleye ve değişen şartlara karşı virüs de hayatta kalma mücadelesi verir. Covid-19'da yeni varyantlardan endişe duyulabilir, fakat salgının sonunun zayıf varyantlarla geleceğini unutmayın." dedi.

GÜNÜN VAKA TABLOSU

30 KASIM

29 KASIM

28 KASIM

27 KASIM

26 KASIM

25 KASIM

24 KASIM

23 KASIM

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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