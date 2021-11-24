Son dakika: Sağlık Bakanlığından ecza depolarına denetim

STOK DURUMUNUN UYUMLU OLUP OLMADIĞI DENETLENİYOR

Denetimlerde öncelikli olarak; kritik ilaçların eczanelerde bulunup bulunmadığı ve İlaç Takip Sistemi (İTS) ile fiziki stok durumunun uyumlu olup olmadığı kontrol ediliyor. Ayrıca; gerekli kayıt ve bildirimlerin zamanında ve tam olarak yapılıp yapılmadığı ve ürünlerin muhafaza koşulları da inceleniyor.