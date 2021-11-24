FDA onay verdi! Cüceliğin çaresi bulundu: Senede 1,6 cm uzatıyor

CÜCELİĞİN TEDAVİ ÜCRETİ NE KADAR?

BioMarin'in CEO'su Jean-Jacques Bienaimé konuyla ile ilgili yaptığı açıklamada, "Araba kullanabilmek ve dolaplardaki eşyalara ulaşabilmek gibi günlük aktivitelerde çok önemli bir rol oynar. Tedavimiz hastaların hayatında büyük bir fark yaratacak" açıklamasını yaptı.

BioMarin, vosoritide adı altında geliştirilen tedavi için yıllık yaklaşık 320 bin dolarlık (yaklaşık 3 milyon 990 bin lira) bir liste fiyat belirledi.