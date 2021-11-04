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Koronavirüs hapına onay verildi! Dünya genelini sevindiren haber! Kimlere öneriliyor? Yüzde kaç etkili?

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 04.11.2021 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021
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Koronavirüs hapına onay verildi! Dünya genelini sevindiren haber! Kimlere öneriliyor? Yüzde kaç etkili?

İngiltere İlaç Düzenleme Kurulu tarafından yapılan son dakika açıklamasında ağızdan alınan COVID-19 antiviral hapının kullanımına onay verildiği duyuruldu. Peki koronavirüs hapı yüzde kaç koruyor? Koronavirüs hapı bulundu mu? Kimlere öneriliyor? İşte detaylar...

İngiltere iİaç Düzenleme Kurulu, Merck ve Ridgeback Biotherapeutics'in ortak geliştirdiği ağızdan alınan COVID-19 antiviral hapına onay verdiğini açıkladı.

İngiltere, hastalığın gidişatında oyunun kurallarını değiştirebilme potansiyeline sahip olan tedavinin önünü açan ilk ülke oldu.

KİMLERE ÖNERİLDİ?

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), molnupiravir ilacının obezite, ileri yaş diyabeti ve kalp hastalığı gibi ciddi hastalıkları olan kişilerin koronavirüse yakalanması durumunda kullanımını önerdi.

YARI YARIYA DÜŞÜRÜYOR

ABD'li ilaç şirketi Merck, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri deney aşamasındaki hapın, virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatmayı ve ölüm riskini yarıya düşürdüğünü duyurmuştu.

Merck ve ortağı Ridgeback Biotherapeutics şirketinden yapılan açıklamada, Kovid-19 semptomları ortaya çıktıktan sonraki 5 gün içinde "molnupiravir" ilacını alan deneklerin, "plasebo" alanlara göre hastaneye yatma ve ölüm oranının yarı yarıya azaldığı bildirilmişti.

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