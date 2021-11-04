Koronavirüs hapına onay verildi! Dünya genelini sevindiren haber! Kimlere öneriliyor? Yüzde kaç etkili?
İngiltere İlaç Düzenleme Kurulu tarafından yapılan son dakika açıklamasında ağızdan alınan COVID-19 antiviral hapının kullanımına onay verildiği duyuruldu. Peki koronavirüs hapı yüzde kaç koruyor? Koronavirüs hapı bulundu mu? Kimlere öneriliyor? İşte detaylar...
İngiltere iİaç Düzenleme Kurulu, Merck ve Ridgeback Biotherapeutics'in ortak geliştirdiği ağızdan alınan COVID-19 antiviral hapına onay verdiğini açıkladı.
İngiltere, hastalığın gidişatında oyunun kurallarını değiştirebilme potansiyeline sahip olan tedavinin önünü açan ilk ülke oldu.
KİMLERE ÖNERİLDİ?
İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), molnupiravir ilacının obezite, ileri yaş diyabeti ve kalp hastalığı gibi ciddi hastalıkları olan kişilerin koronavirüse yakalanması durumunda kullanımını önerdi.
YARI YARIYA DÜŞÜRÜYOR
ABD'li ilaç şirketi Merck, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri deney aşamasındaki hapın, virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatmayı ve ölüm riskini yarıya düşürdüğünü duyurmuştu.
Merck ve ortağı Ridgeback Biotherapeutics şirketinden yapılan açıklamada, Kovid-19 semptomları ortaya çıktıktan sonraki 5 gün içinde "molnupiravir" ilacını alan deneklerin, "plasebo" alanlara göre hastaneye yatma ve ölüm oranının yarı yarıya azaldığı bildirilmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Engelli öğretmen ataması 2021 ön başvuru ne zaman? Engelli öğretmen ataması başvuru şartları, kontenjanlar açıklandı mı?
- GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB temizlik personeli, güvenlik görevlisi sınav tarihleri açıklandı mı?
- TDK sözlüklerine girmiş hangi adda bir yürüyüş şekli yoktur?
- Hangisi kemirgenlerdendir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu...
- Emekliye baharı getirecek! Aylıklar ve ikramiyeler yüzde 20-25 civarında artış! Kabul edildiği anda...
- Hatay ne zaman alındı? Hatay anavatana hangi tarihte katıldı? İşte tarihçesi...
- Şartları yerine getirene 31 bin TL karşılıksız verilecek! İsteyen herkes başvurabiliyor! Devlet imdada yetişti...
- Meteoroloji son dakika uyarmıştı: İstanbul sis ne zaman bitecek, kalkacak? İstanbullar dikkat...
- Aziz dizisi Efnan kimdir, gerçek adı ne? Simay Barlas kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Instagram hesabı...
- Jandarma bekçi alımı kritik takvim... Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Bu yıl bekçi alımı yapılacak mı? İllerin listesi...
- 5 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Büyük ödülün sahibi...
- Asgari ücret zam oranı ne zaman belli olacak? 2022 asgari ücret toplantısı ne zaman?