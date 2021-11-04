Koronavirüs hapına onay verildi! Dünya genelini sevindiren haber! Kimlere öneriliyor? Yüzde kaç etkili?

KİMLERE ÖNERİLDİ?

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), molnupiravir ilacının obezite, ileri yaş diyabeti ve kalp hastalığı gibi ciddi hastalıkları olan kişilerin koronavirüse yakalanması durumunda kullanımını önerdi.