Koronavirüs sonrası sürekli uyuyordu: 4 yaşındaki çocuk Türkiye’de uyandı

BİRAZ DAHA KALSAYDI KOMAYA GİRECEKTİ

Yaşadığı süreci anlatan anne Anka Costan, çocuğunun uyku halinde kalmasından çok korktuğunu belirterek, "Çocuk çok kötüydü biraz daha kalsaydı komaya girecekti. Buraya akşam geldi sabah da ameliyata girdi. Ameliyattan sonra çok iyi oldu. Yürümeye, yemeye başladı. Çabuk toparlandı" dedi.

TÜRKİYE'YE GETİRDİĞİM HALİYLE HİÇ ALAKASI YOK

Yanlış tedavi sonrası Türkiye'ye ambulans uçakla geldiklerini belirten anne, "Çok memnunum. Getirdiğim çocuğumla hiçbir alakası yok. Konuşuyor, yürüyor. 3 hafta hiç yürümedi. Çok çok çok mutluyum" ifadelerini kullandı.



Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Hakan Şimşek'e de teşekkür eden anne Costan, "Hocam çocuğuma bir ameliyat yaptı ve hayatını kurtardı ona çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.