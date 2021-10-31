Uzman isimden dikkat çeken uyarı: Zehirli ve zehirsiz mantarı ayırmak çok zor

"TOPLAYACILAR YANILABİLİYOR"

Mantar zehirlenmelerinin ana nedenleri ormanlardan mantar toplayıp yeme alışkanlığının yaygın olması ve toplayıcıların mantarları iyi tanımamasıdır. Yenilebilir mantarlar ile zehirli mantarların yağmurları takip eden ilkbahar ve sonbahar günlerinde özellikle çayırlarda ve ağaç altlarında yan yana yetişmesi sonucunda toplayıcılar yanılabilmektedir. Halk arasında zehirli ve zehirsiz mantarları birbirinden ayırt etmeyle ilgili bilimsel olmayan bazı yaygın inanışlar da vardır, bunlara itibar etmemek gerekir. Dolayısıyla tüketicileri bu konuda uyarmak ve bilinçlendirmek yarar sağlayacaktır.