Uzman isimden dikkat çeken uyarı: Zehirli ve zehirsiz mantarı ayırmak çok zor
KTÜ Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi ve İLAFAR Araştırma Grubu Sorumlusu Doç. Dr. Gülin Renda, doğada kendi kendine yetişen mantarların zehirli veya zehirsiz olduğunun ayırt etmenin oldukça zor olduğunu belirtti. Renda, bilimsel olmayan inanışlara itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.
Vatandaşların zehirli ve zehirsiz mantarları birbirinden ayırt etmeye ilişkin bilimsel bir dayanağı olmayan bir takım yaygın inanışlar olduğuna vurgu yapan Renda, bunlara itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizerek uyarılarda bulundu.
MANTAR ZEHİRLENMELERİNİN ANA SEBEBİ NEDİR?
Mantar zehirlenmelerinin ana nedenlerinin ormanlardan mantar toplayıp yeme alışkanlığının yaygın olması ve toplayıcıların mantarları iyi tanımaması olduğunu ifade eden Renda, "Çayırlarda, orman altlarında yetişen ve kolayca görülebilen büyüklükte gösterişli yüksek mantarlar arasında içerdikleri zehirli bileşikler nedeniyle bazı sağlık sorunlarına hatta mantar zehirlenmesi sonucunda ölüme neden olanlar bulunmaktadır.
"AYRIM YAPMAK ÇOK GÜÇ"
Doğada kendiliğinden yetişen mantarlar arasında zehirli zehirsiz ayrımı yapmak oldukça güçtür. Bu ayırımı ancak bu konuda uzmanlaşmış bilim insanları yapabilir. Hatta bazen ileri laboratuvar teknikleri kullanmak gerekebilir. Bu nedenle mantarları iyi tanımayan toplayıcılar tarafından karıştırılabilirler.
"TOPLAYACILAR YANILABİLİYOR"
Mantar zehirlenmelerinin ana nedenleri ormanlardan mantar toplayıp yeme alışkanlığının yaygın olması ve toplayıcıların mantarları iyi tanımamasıdır. Yenilebilir mantarlar ile zehirli mantarların yağmurları takip eden ilkbahar ve sonbahar günlerinde özellikle çayırlarda ve ağaç altlarında yan yana yetişmesi sonucunda toplayıcılar yanılabilmektedir. Halk arasında zehirli ve zehirsiz mantarları birbirinden ayırt etmeyle ilgili bilimsel olmayan bazı yaygın inanışlar da vardır, bunlara itibar etmemek gerekir. Dolayısıyla tüketicileri bu konuda uyarmak ve bilinçlendirmek yarar sağlayacaktır.
"KÜLTÜR MANTARI HAYATİ TEHLİKEYİ ORTADAN KALDIRIR"
Mantar yiyen bir kişide zehirlenme belirtilerinin görülmesi halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Mantar tüketiminde kültür mantarlarının tercih edilmesi hayati tehlikeyi ortadan kaldıracaktır" dedi.
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