Çocuklara yönelik aşılamada kritik tarih kasım! ABD’den son dakika BioNTech aşısı açıklaması

YARIN GÖRÜŞÜLECEK

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Başkanı Dr. Rochelle Walensky de FOX TV'ye verdiği mülakatta, FDA ve CDC onayının ardından çocuklara, Noel tatilinden önce Kovid-19 aşısı yaptırmak için hızla harekete geçileceğinden umutlu olduğunu dile getirdi.

Walensky, "5-11 yaş grubundaki çocuklarına aşı yaptırmak için sabırsızlanan birçok ebeveyn olduğunu biliyoruz ve bunun için elimizden geldiğince çabuk harekete geçmeyi amaçlıyoruz." dedi.

FDA tavsiye paneli, Pfizer-BioNTech'in 5-11 yaş grubu için yaptığı Kovid-19 aşı başvurusunu yarın görüşecek.