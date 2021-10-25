Çocuklara yönelik aşılamada kritik tarih kasım! ABD'den son dakika BioNTech aşısı açıklaması
ABD'den yapılan açıklamada 5-11 yaş grubundaki çocuklara kasım ayı başında BioNTech aşısının uygulanmaya başlanabileceği belirtildi. FDA'nın internet sitesinde, aşının 5-11 yaş grubundaki çocuklarda yüzde 90.7 oranında etkili olduğu açıklanmıştı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Pfizer-BioNTech'in 5-11 yaş grubu için geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kasım başında hazır olabileceğini söyledi.
"HER ŞEY YOLUNDA GİDERSE..."
Fauci, ABC ulusal televizyonunda yaptığı açıklamada, "Her şey yolunda gider ve federal düzenleyicilerden onay alınırsa, aşıların kasım ayının ilk veya ikinci haftasında 5 ila 11 arasındaki çocukların kullanımı için mevcut olması mümkün." diye konuştu.
NOEL TATİLİ ÖNCESİ...
Pfizer-BioNTech tarafından geçen hafta ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) sağlanan verilerin ümit verici olduğunu belirten Fauci, böylelikle yıl sonuna kadar birçok Amerikalı çocuğun aşılanabileceğini kaydetti.
YARIN GÖRÜŞÜLECEK
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Başkanı Dr. Rochelle Walensky de FOX TV'ye verdiği mülakatta, FDA ve CDC onayının ardından çocuklara, Noel tatilinden önce Kovid-19 aşısı yaptırmak için hızla harekete geçileceğinden umutlu olduğunu dile getirdi.
Walensky, "5-11 yaş grubundaki çocuklarına aşı yaptırmak için sabırsızlanan birçok ebeveyn olduğunu biliyoruz ve bunun için elimizden geldiğince çabuk harekete geçmeyi amaçlıyoruz." dedi.
FDA tavsiye paneli, Pfizer-BioNTech'in 5-11 yaş grubu için yaptığı Kovid-19 aşı başvurusunu yarın görüşecek.
AŞI 5-11 YAŞ GRUBUNDA YAKLAŞIK YÜZDE 91 ETKİLİ
FDA'nın internet sitesinde, 22 Ekim'de, Pfizer-BioNTech'in 5-11 yaş grubu aşı çalışmasının, yüzde 90,7 etkili olduğu duyurulmuştu.
Çalışmada 5-11 yaş aralığındaki 2 bin 268 çocuğa 3 hafta arayla plasebo veya normal dozun üçte biri oranında Kovid-19 aşısı yapıldığı, aşılama yapılan çocukların yapılmayanlara kıyasla bağışıklık sistemlerinin antikor üreterek daha da güçlendiğinin gözlemlendiği ve virüsü çok daha hafif semptomlarla atlattıkları kaydedilmişti.
ABD'de 5-11 yaş aralığında yaklaşık 28 milyon çocuk bulunuyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Beşiktaş Galatasaray maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Beşiktaş Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- 13 milyon emekliye baharı getirecek ödeme! 72 saat içinde hesaplara yatacak! 1.000 TL'ye kadar...
- Kabine Toplantısı canlı izle: 25 Ekim Kabine Toplantısı kararları neler? Kabine Toplantısı'nda hangi kararlar alındı? Online eğitim, kısıtlamalar...
- Kabine Toplantısı son dakika: Sokağa çıkma yasağı geri mi geliyor? Yasaklar yeniden mi gelecek?
- Geri sayım sona erdi! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman? EDHO 7. sezon tarihi belli mi? İlyas bilmecesi ayyuka çıktı...
- 1 LT benzin kaç TL? 25 Ekim benzin fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları kaç TL oldu?
- İHA halka arz ne zaman yapılacak? İHA halka arz eşit mi oransal mı? İHA halka arz hisse kodu ve fiyatı…
- 1.100 TL devlet yardımı! E-Devlet’ten adım adım başvuru! Banka hesabına veya PTT kartına yatıyor!
- Erkan Tan nerede, neden yok? A Haber sunucusu Erkan Tan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
- Viyana Sözleşmesi nedir, maddeleri nelerdir? Viyana Sözleşmesi 41. madde ne demek?
- MSB KPSS şartsız subay alımı devam ediyor! 2021 MSB TSK subay alımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları...
- BAŞLADI! MEB personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 MEB 3.132 personel alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı