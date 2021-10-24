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Vakalar bir anda yüzde on arttı! Haritada kırmızı renkte olan ilde dikkat çeken detay! İllere göre koronavirüs tablosu

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 24.10.2021 Güncelleme Tarihi: 24.10.2021
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Vakalar bir anda yüzde on arttı! Haritada kırmızı renkte olan ilde dikkat çeken detay! İllere göre koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığının açıkladığı koronavirüs risk haritasında Bilecik ilinde artan vaka sayıları dikkat çekti. İl genelinde vakalar yüzde 10 oranında artarken, Bilecik'in haritada 'yüksek risk' anlamına gelen kırmızı renkte yer aldığı da görüldü.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı son haftalık koronavirüs risk haritasına göre, Bilecik'te vaka sayılarında önemli oranda artış oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9-15 Ekim tarihleri arasındaki haftayı kapsayan koronavirüs risk haritasını açıkladı.

220 bin olan Bilecik'te de 100 bin kişide vaka sayısı bir önceki haftada 335,14 seviyesindeyken yüzde 10,05'lik artışla 345,19'a çıktı. Bilecik'te güncellenen vaka sayıları, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Bilecik haritada, 'yüksek risk' anlamına gelen kırmızı renkte yer aldığı görüldü.

Öte yandan 'Mavi' kentler arasında yer alan Bilecik'te aşılama oranı en az iki doz olmuş 18 yaş ve üstü kişilerin nüfusa oranı yüzde Bilecik'te 78,7 olarak kayıtlara geçti.

İLLERE GÖRE VAKA SAYILARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9-15 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Koca, "9-15 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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