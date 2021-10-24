Vakalar bir anda yüzde on arttı! Haritada kırmızı renkte olan ilde dikkat çeken detay! İllere göre koronavirüs tablosu

220 bin olan Bilecik'te de 100 bin kişide vaka sayısı bir önceki haftada 335,14 seviyesindeyken yüzde 10,05'lik artışla 345,19'a çıktı. Bilecik'te güncellenen vaka sayıları, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Bilecik haritada, 'yüksek risk' anlamına gelen kırmızı renkte yer aldığı görüldü.