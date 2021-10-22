22 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri BioNTech aşısının etki oranı kaç? ABD'den yeni açıklama geldi! İşte milyonların merak ettiği araştırmanın sonucu

BioNTech aşısının etki oranı kaç? ABD'den yeni açıklama geldi! İşte milyonların merak ettiği araştırmanın sonucu

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 22.10.2021
ABONE OL
BioNTech aşısının etki oranı kaç? ABD’den yeni açıklama geldi! İşte milyonların merak ettiği araştırmanın sonucu

ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından yapılan son dakika açıklamasında Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısının 5 ila 11 yaş arasındaki çocuklardaki etki oranı duyuruldu. BioNTech aşısı yüzde kaç etkili? BioNTech aşısı yüzde kaç koruyor? İşte detaylar...

Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 5 ila 11 yaşındaki çocuklarda yüzde 90,7 etkili olduğu duyuruldu.

YÜZDE 91 ORANINDA KORUYUCULUK SAĞLIYOR

ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) internet sitesinde yayımlanan çalışmada, Pfizer-BioNTech'in Kovid-19 aşısının çocuk dozunun semptomatik enfeksiyonu önlemede yüzde 91'e yakın oranda koruyucu olduğu açıklandı.

NORMAL DOZUN 3'TE 1'İ

Çalışmada 5-11 yaş aralığındaki 2 bin 268 çocuğa 3 hafta arayla plasebo veya normal dozun üçte biri oranında Kovid-19 aşısı yapıldığı belirtildi.

ANTİKOR ÜRETİYORLAR

Araştırmacılar, aşılama yapılan çocukların yapılmayanlara kıyasla bağışıklık sistemlerinin antikor üreterek daha güçlendiğinin gözlemlendiğini ve virüsü çok daha hafif semptomlarla atlattıklarını kaydetti.

GENİŞ ÇAPLI BİR YAN ETKİ YOK

Çalışmanın, çoğunlukla genç erkeklerde ikinci dozdan sonra görülebilen kalp iltihabı gibi son derece nadir yan etkileri tespit edecek kadar geniş çapta olmadığı belirtildi.

ONAYLANACAK MI?

FDA'ya bağlı Aşılar ve İlgili Biyolojik Ürünler Tavsiye Komitesi'nin 26 Ekim'de toplanarak Pfizer-BioNTech'in Kovid-19 aşısının 5-11 yaş aralığındaki çocuklara uygulanmasını onaylayıp onaylamayacağını tartışacağı bildirildi.

ABD'DE SON DURUM

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre ülkede şimdiye kadar 18 yaş altı 6,2 milyon çocuk Kovid-19 virüsüne yakalandı ve 630'dan fazlası hayatını kaybetti. ABD'de 5-11 yaş aralığında yaklaşık 28 milyon çocuk nüfus bulunuyor.

PFİZER/BİONTECH AŞISININ 3. DOZ ETKİNLİK ORANI YÜZDE 95.6

ABD'li ilaç şirketi Pfizer'dan dün yapılan açıklamada, Pfizer'ın Alman ortağı BioNTech ile geliştirdiği Covid-19 aşısının 3. takviye dozunun etkinlik oranının yüzde 95.6 olduğu belirtilmişti.

Pfizer CEO'su Albert Bourla, 16 yaş ve üzeri 10 bin katılımcıyla yapılan denemede, Pfizer/BioNTech aşısının 3. takviye dozunun hastalığa karşı yüzde 95.6 oranında etki sağladığını açıklamış, "Söz konusu sonuçlar, bu hastalığa karşı daha iyi koruma hedeflediğimiz için takviye dozların faydalarına ilişkin daha fazla kanıt sağlıyor" ifadelerini kullanmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA