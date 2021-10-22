BioNTech aşısının etki oranı kaç? ABD’den yeni açıklama geldi! İşte milyonların merak ettiği araştırmanın sonucu

ABD'DE SON DURUM

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre ülkede şimdiye kadar 18 yaş altı 6,2 milyon çocuk Kovid-19 virüsüne yakalandı ve 630'dan fazlası hayatını kaybetti. ABD'de 5-11 yaş aralığında yaklaşık 28 milyon çocuk nüfus bulunuyor.

PFİZER/BİONTECH AŞISININ 3. DOZ ETKİNLİK ORANI YÜZDE 95.6

ABD'li ilaç şirketi Pfizer'dan dün yapılan açıklamada, Pfizer'ın Alman ortağı BioNTech ile geliştirdiği Covid-19 aşısının 3. takviye dozunun etkinlik oranının yüzde 95.6 olduğu belirtilmişti.

Pfizer CEO'su Albert Bourla, 16 yaş ve üzeri 10 bin katılımcıyla yapılan denemede, Pfizer/BioNTech aşısının 3. takviye dozunun hastalığa karşı yüzde 95.6 oranında etki sağladığını açıklamış, "Söz konusu sonuçlar, bu hastalığa karşı daha iyi koruma hedeflediğimiz için takviye dozların faydalarına ilişkin daha fazla kanıt sağlıyor" ifadelerini kullanmıştı.