BioNTech aşısına ilişkin yeni gelişme! Kritik araştırmada dikkat çeken detay! Gençler arasında...

Araştırma için haziran-eylül ayları arasında 19 çocuk hastanesindeki Kovid-19 hastalarını inceleyen CDC, 179 hastanın yalnızca yüzde 3'ünün aşılı 97'sinin ise aşısız olduğu sonucuna ulaştı. Bu hastalar arasında entübe edilen 29 ve ölen 2 hastanın aşısız olduğu belirtildi.