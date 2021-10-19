BioNTech aşısına ilişkin yeni gelişme! Kritik araştırmada dikkat çeken detay! Gençler arasında...
ABD’de Pfizer-BioNTech’in koronavirüs aşısının 12-18 yaş arasındaki etki oranına yönelik yapılan araştırma sonuçlandı. Aşının gençler üzerinde yüzde 93 oranında etkili olduğu belirtilirken, araştırmanın bugüne kadar yayımlanan en güçlü kanıt olduğunun da altı çizildi. BioNTech aşısının etki oranı yüzde kaç? İşte detaylar...
ABD'de Pfizer-BioNTech'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 12-18 yaş grubunda yüzde 93 etkili olduğu açıklandı.
YÜZDE 93 ETKİLİ OLDUĞU AÇIKLANDI
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), yeni bir araştırmaya göre Pfizer-BioNTech aşısının 12-18 yaş grubunda hastaneye yatışların önlenmesi bakımından yüzde 93 etkili olduğunu duyurdu.
Araştırma için haziran-eylül ayları arasında 19 çocuk hastanesindeki Kovid-19 hastalarını inceleyen CDC, 179 hastanın yalnızca yüzde 3'ünün aşılı 97'sinin ise aşısız olduğu sonucuna ulaştı. Bu hastalar arasında entübe edilen 29 ve ölen 2 hastanın aşısız olduğu belirtildi.
YAYILMA HIZINI YAVAŞLATIYOR
CDC, ABD'de 5-11 yaş arasında Kovid-19 aşılamasına hazırlanıldığı dönemde yayınlanan bu araştırmanın, genç nüfusun aşılanmasının virüsün ülkede yayılma hızını yavaşlatacağını ve çocukları nadir de olsa şiddetli hastalıktan koruyacağını gösterdiğini vurguladı.
EN GÜÇLÜ KANIT
Kurum, araştırma sonucunun, Kovid-19 aşılarının gençler üzerindeki etkisi konusunda bugüne kadar yayımlanan en güçlü kanıt olduğunu belirtti. CDC verilerine göre ülkede 12-15 yaş arasındaki gençlerin yüzde 46'sı, 16-17 yaş grubununsa yüzde 54'ü aşılarını tamamladı.
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