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Pfizer-BioNTech aşısı için flaş adım! 5-11 yaş grubunda...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 18.10.2021 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021
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Pfizer-BioNTech aşısı için flaş adım! 5-11 yaş grubunda...

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının tedavisi için Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşının 5-11 yaş grubuna da uygulanması için yapılan başvuruyu değerlendirmeye aldı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yapılan açıklamada, "Comirnaty" adlı aşının 5-11 yaşındaki çocuklarda kullanımını konusundaki değerlendirmenin, şu anda süren klinik çalışmaların sonuçları ışığında yapılacağı belirtildi.

Değerlendirmenin 2 ay içinde sonuçlanması bekleniyor.

Pfizer-BioNTech'in Kovid-19 aşısının 12 yaş ve üzerindeki kişilerde kullanımı için daha önce onay verilmişti. Aşının AB içinde yetişkinlerde ilk kullanım onayı Aralık 2020'de çıkmıştı.

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BAKAN KOCA, İLLERE GÖRE HER 100 BİN KİŞİDE GÖRÜLEN COVİD-19 VAKA SAYILARINI AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2-8 Ekim arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "2-8 Ekim arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık insidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. 2-8 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş, Karabük" ifadelerini kulandı.

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