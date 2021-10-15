Bebekleri kanser ediyor! Kadınlarda yumurtalık kanserine neden oluyor! Ünlü firmaya milyar dolarlık ceza sonrası flaş gelişme

YUMURTALIK KANSERİNE NEDEN OLUYOR

ABD'de birçok kadın, Johnson & Johnson'ın asbeste yakın bir mineral olan ve çoğu zaman aynı kaynaktan çıkartılan talk içeren pudraları nedeniyle yumurtalık kanserine yakalandıklarını iddia ederek şirketi dava etmişti.

ABD yönetiminin desteği ve 250 bin kadının katılımıyla gerçekleşen bir araştırmada talk pudrasını yumurtalık kanseriyle bağlantılı olduğuna dair güçlü bir kanıt bulunamamış ancak araştırmanın yazarı sonuçların belirsiz olduğunu vurgulamıştı.