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Bebekleri kanser ediyor! Kadınlarda yumurtalık kanserine neden oluyor! Ünlü firmaya milyar dolarlık ceza sonrası flaş gelişme

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 15.10.2021 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021
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Bebekleri kanser ediyor! Kadınlarda yumurtalık kanserine neden oluyor! Ünlü firmaya milyar dolarlık ceza sonrası flaş gelişme

ABD'li ilaç şirketi Johnson & Johnson’ın kansere neden olan bir madde içerdiği için 2,1 milyar dolar ceza alan bebek pudrasını devrettiği şirket iflas ettiğini duyurdu. ABD'de birçok kadın pudralar nedeniyle yumurtalık kanserine yakalandıklarını iddia ederek şirkete dava açmıştı.

ABD'li ilaç şirketi Johnson & Johnson'ın kansere yol açan bir madde içermesinden dolayı 2,1 milyar dolar ceza alan bebek pudrasını devrettiği şirket, iflas başvurusu yaptı.

2,1 MİLYAR DOLARLIK CEZA KESİLDİ

Johnson & Johnson yetkilileri, LTL Management adlı yan şirket kurarak, kansere yol açan bir madde içeren bebek pudralarına kesilen 2,1 milyar dolarlık ceza tutarını şirkete aktardıktan sonra iflas başvurusu yaptıklarını duyurdu.

İFLAS BAŞVURUSU YAPTI

Kuzey Carolina eyaletinde yapılan iflas başvurusunda LTL Management'ın pasif borçlarının 1 ila 10 milyar dolar gösterildiği belirtildi. Başvuruda Johnson & Johnson ve Aveeno ya da Neutrogena gibi yan şirketlerin bulunmadığı bildirildi.

ZAMANINA KARAR VERİLECEK

Şirket, yayınladığı açıklamada bebek pudrası ile ilgili tüm davaların iflas başvurusunun sonucunu bekleyeceğini, yapılacak ödemelerin miktarına ve zamanına iflas mahkemesinin karar vereceğini açıkladı.

"HUKUK SİSTEMİNİN KÖTÜYE KULLANIMI"

Açıklamada, LTL Management şirketini kurarak iflas başvurusu yapmanın sorumluluklardan kaçmak anlamına gelmediğini, pudrayla ilgili davaları sonuçlandırmanın en doğru yolu olduğunu savunuldu.

Johnson & Johnson'a dava açan kadınların avukatlığını üstlenen Linda Lipsen ise şirketin bu adımını "hukuk sisteminin insafsızca kötüye kullanımı" olarak nitelendirdi.

YUMURTALIK KANSERİNE NEDEN OLUYOR

ABD'de birçok kadın, Johnson & Johnson'ın asbeste yakın bir mineral olan ve çoğu zaman aynı kaynaktan çıkartılan talk içeren pudraları nedeniyle yumurtalık kanserine yakalandıklarını iddia ederek şirketi dava etmişti.

ABD yönetiminin desteği ve 250 bin kadının katılımıyla gerçekleşen bir araştırmada talk pudrasını yumurtalık kanseriyle bağlantılı olduğuna dair güçlü bir kanıt bulunamamış ancak araştırmanın yazarı sonuçların belirsiz olduğunu vurgulamıştı.

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