Sağlık Bakanlığı duyurdu! 2 il risk haritasında kırmızı dönmeye başladı! Aylar sonra bir ilk...

Bu sayılar bir önceki hafta (18-24 Eylül'de) İstanbul'da 238,33, Ankara'da 394,70, İzmir'de 49,01 olarak kayda geçmişti.

Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun olduğunu belirten Koca, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız." uyarısından bulundu.