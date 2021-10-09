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Sağlık Bakanlığı duyurdu! 2 il risk haritasında kırmızı dönmeye başladı! Aylar sonra bir ilk...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 09.10.2021 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021
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Sağlık Bakanlığı duyurdu! 2 il risk haritasında kırmızı dönmeye başladı! Aylar sonra bir ilk...

Sağlık Bakanı Koca yaptığı son dakika paylaşımında 25 Eylül-1 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Listede bulunan iki ilde yaşanan vaka artışları sonrasında şehirlerin renginin kırmızıya yaklaştığı görüldü. Hangi ilde kaç vaka var? En yüksek vaka hangi illerde? İşte detaylar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs vaka tablosuna göre, Trakya illerinde artış yaşanırken, Kırklareli ve Edirne de artış olan 10 il arasına girdi. Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında 2 kentin risk haritası, aylar sonra kırmızıya dönmeye başladı.

ÇOK SAYIDA İLDE ARTIŞ YAŞANDI

Sağlık Bakanı Koca, 25 Eylül-1 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. 18-24 Eylül için açıklanan tabloda 98,60 olan vaka sayısı Kırklareli'de 200,70'e, Edirne'nin 97,61 olan vaka sayısı 171,18'e, Tekirdağ'ın ise 140,14 olan vaka sayısı 141,06'ya yükseldi. Kırklareli, artan vaka sayısıyla 4'üncü, Edirne ise 7'nci sırada yer aldı.

AŞILAMADA DÜŞÜK RAKAMLAR

En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusta Kırklareli, yüzde 79,9 ile Türkiye'de ilk sırada, Edirne ise yüzde 78,5 ile 7'nci sırada yer alıyor.

AYLAR SONRA KIRMIZIYA DÖNDÜLER

Aşılamada ilk sıralarda yer alan Kırklareli ve Edirne'de vaka sayılarının artmasıyla HES uygulamasında da 2 kentin risk haritaları aylar sonra kırmızıya dönmeye başladı.

İLLERE GÖRE VAKA SAYILARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül-1 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca'nın, Twitter'dan paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 25 Eylül-1 Ekim'de her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 252,11, Ankara'da 363, 69, İzmir'de 47,01 oldu.

Bu sayılar bir önceki hafta (18-24 Eylül'de) İstanbul'da 238,33, Ankara'da 394,70, İzmir'de 49,01 olarak kayda geçmişti.

Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun olduğunu belirten Koca, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız." uyarısından bulundu.

81 ilde 25 Eylül-1 Ekim'de her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları (yüksekten düşüğe doğru) şöyle gerçekleşti:

"Zonguldak (557,17), Düzce (460,22), Sakarya (449,53), Kastamonu (445,83), Trabzon (436,75), Kütahya (435,24), Kayseri (402,83), Rize (399,29), Tokat (386,04), Kırıkkale (383,2), Kocaeli (374,86), Bolu (372,62), Yozgat (366,03), Bursa (363,75), Ankara (363,69), Malatya (360,35), Kırşehir (352,61), Çorum (351,05), Karabük (341,93), Samsun (338,33), Bingöl (332,9), Ordu (330,97), Erzincan (324,62), Uşak (315,62), Bartın (308,07), Elazığ (294,41), Niğde (292,48), Erzurum (291,05),

Sivas (288,89), Bilecik (287,59), Kars (266,39), Çankırı (259,84), Nevşehir (257,08), Konya (254,49), İstanbul (252,11), Kilis (245,81), Adıyaman (245,55), Ardahan (243,34), Karaman (243,21), Kahramanmaraş (237,55), Yalova (237,28), Afyon (233,54), Eskişehir (231,54), Giresun (230,21), Amasya (228,62), Bayburt (220,97), Gümüşhane (220,18), Sinop (218,52), Ağrı (208,99), Balıkesir (208,5), Manisa (205,29), Adana (202,64), Kırklareli (200,7), Artvin (198,82), Muş (195,32), Burdur (180,84),

Hatay (179,41), Isparta (173,52), Edirne (171,18), Denizli (158,71), Aksaray (155,79), Bitlis (154,7), Osmaniye (150,94), Gaziantep (150,3), Tekirdağ (141,06), Iğdır (140,58), Mersin (138,86), Hakkari (130,83), Çanakkale (130,37), Batman (121,56), Tunceli (119,84), Şanlıurfa (110,1), Diyarbakır (105,75), Mardin (76,4), Şırnak (51,88), Aydın (47,09), İzmir (47,01), Siirt (43,5), Muğla (40,07), Antalya (39,83), Van (35,76)"

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