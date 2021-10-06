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Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı açıklama yapacak! İşte masadaki konular

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Giriş Tarihi: 06.10.2021 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021
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Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı açıklama yapacak! İşte masadaki konular

Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu haftalık olağan toplantısına saat 17.00'de başlayacak. Toplantının gündeminde okullarda yapılan PCR taramaları ve aşılama takvimi var. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı bir açıklama yapacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

Rastgele belirlenen bazı okullarda PCR taraması geçtiğimiz hafta başladı. Toplantıda, 10 pilot ilde başlatılan çalışmanın ilk sonuçları değerlendirilecek.

Bir diğer gündem başlığı ise aşılama takvimi olacak. BioNTech aşısının uygulanmaya başladığı nisan ayında çift doz aşı olanlar için 6 aylık süre bu ay doluyor.

Bilim Kurulu'nun özellikle ilk etapta aşı olan ve risk grubundakiler için 3. dozun ne zaman yapılacağına ilişkin bir karar vermesi bekleniyor.

Son olarak, vaka sayıları yeniden 30 bin sınırına dayandı. Bu artışa ilişkin yapılması gerekenler ve yerli aşı çalışmasında gelinen son noktada toplantıda değerlendirecek.

Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı bir açıklama yapacak.

GÜNÜN VAKA TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 228 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 29 bin 802 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı.

5 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 29 bin 802 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 228 oldu. Bir günde toplam 355 bin 564 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 32 bin 269 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 73,23 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 87,34 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 10 milyon 586 bin 681'e yükseldi.

"HENÜZ SAĞLAYAMADIK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "YARIN, İSTER DIŞARIDA İSTER KAPALI MEKÂNDA yolunuz kalabalık bir yere düşerse çevrenize bakın. Kaçımız maskemizi takmış, kaçımız takmamışız? Sosyal mesafe kuralına uyum çabası var mı? Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşılarımızı olmalı ve kurallara uymalıyız." ifadelerini kullandı.

İLLERE GÖRE VAKA SAYILARI AÇIKLANDI

Bakan Koca'nın, Twitter'dan paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 18-24 Eylül'de her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 238,33, Ankara'da 394,70, İzmir'de 49,01 oldu.

Bir önceki haftaya kıyasla Kovid-19 vaka sayılarının İstanbul ve Ankara'da arttığı, İzmir'de ise düştüğü görüldü. Vaka sayıları 11-17 Eylül haftasında İstanbul'da 229,92, Ankara'da 343,08, İzmir'de 49,58 olarak kayda geçmişti.

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