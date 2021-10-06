Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı açıklama yapacak! İşte masadaki konular

Bilim Kurulu'nun özellikle ilk etapta aşı olan ve risk grubundakiler için 3. dozun ne zaman yapılacağına ilişkin bir karar vermesi bekleniyor.

Son olarak, vaka sayıları yeniden 30 bin sınırına dayandı. Bu artışa ilişkin yapılması gerekenler ve yerli aşı çalışmasında gelinen son noktada toplantıda değerlendirecek.