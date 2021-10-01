Tüm kadınları ilgilendiriyor! Özellikle 40-69 yaş aralığında görülüyor! Meme kanseri belirti vermeden ilerleyebilir
Türkiye'de son bir yıl içerisinde 19 bin kadına meme kanseri teşhisi konarken, 40-69 yaşları aralığındaki tüm kadınların en az iki yılda bir kanser taraması yaptırması tavsiye edildi. Erken teşhis durumunda meme kanserinden dolayı yaşanan ölümlerin önüne geçilebilirken, kanser türünün ileri dönemlere gelene kadar belirti vermeyebileceğinin de altı çizildi. Meme kanseri nedir? Meme kanseri belirtileri neler? Meme kanseri belirti verir mi? İşte detaylar...
Türkiye'de son bir yıl içerisinde yaklaşık 19 bin kadına meme kanseri teşhisinin konulduğu bildirilerek, 40-69 yaş aralığındaki tüm kadınların en az 2 yılda bir ücretsiz kanser taramasından geçmesi gerektiği uyarıldı.
YILDA 19 BİN KADINA TEŞHİS KONULUYOR
Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Murat Ağırtaş, bir yıl içinde Türkiye'de yaklaşık 19 bin kadına meme kanseri teşhisi konulduğunu ifade ederek, erken evrelerde tespit edilen meme kanserlerinin hem tedavileri daha başarılı olmakta hem de yaşam kalitesi önemli ölçüde arttığını söyledi.
ERKEN EVREDE TESPİT ÖLÜMLERİ ENGELLİYOR
Ağırtaş, yürütülen toplum tabanlı taramalar yolu ile kadınların olası bir kanser gelişimi durumunda kanser gelişim sürecini erken evrede, henüz klinik bulgular ortaya çıkmadan tespit etmek ve kadınlarda meme kanserine bağlı ölüm hızını düşürmenin mümkün olabileceğini kaydetti.
Türkiye'de toplum tabanlı kanser taramalarına ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) kurularak başlandığını dile getiren Ağırtaş, bu tarama programlarına Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) dâhil edildiğini aktardı.
BELİRTİ VERMEYEBİLİR
40-69 yaş aralığında tüm kadınlara 2 yılda bir mamografi çektirmesi önerilmekte olduğunu anlatan Ağırtaş, "Meme kanseri ileri dönemlere gelene kadar belirti vermeyebilir. Bu nedenle belirtiler tanı koymak için yeterli olmadığından en yakın sağlık merkezlerine başvurulması gerekmektedir. Meme kanserine erken dönemde tanı konması, tedavide başarıya ulaşma ve hayatta kalma şansını artırmaktadır. Bu nedenle 40-69 yaş aralığında tüm kadınlara 2 yılda bir mamografi çektirmesi önerilmektedir."
HER AY KENDİLERİNE MUAYENE YAPMALILAR
"Kadınlara tarama merkezlerimizde özellikle erken tanı için aşağıdaki yöntemler öğretilmekte ve uygulanmaktadır. Kadının evinde tek başına rahatlıkla her an uygulayabileceği bir muayene yöntemidir. Etkili bir şekilde kullanabilmek için bu konuda yeterli eğitim almak ve öğrenilenleri sürekli, düzenli ve periyodik aralıklarla uygulamak gerekmektedir. Eğitim almak için merkezlerimize başvurulması yeterlidir. Kadınlar 20 yaşından sonra her ay kendi kendine meme muayenesi yapmalıdır" ifadesini kullandı.
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