Tüm kadınları ilgilendiriyor! Özellikle 40-69 yaş aralığında görülüyor! Meme kanseri belirti vermeden ilerleyebilir

HER AY KENDİLERİNE MUAYENE YAPMALILAR

"Kadınlara tarama merkezlerimizde özellikle erken tanı için aşağıdaki yöntemler öğretilmekte ve uygulanmaktadır. Kadının evinde tek başına rahatlıkla her an uygulayabileceği bir muayene yöntemidir. Etkili bir şekilde kullanabilmek için bu konuda yeterli eğitim almak ve öğrenilenleri sürekli, düzenli ve periyodik aralıklarla uygulamak gerekmektedir. Eğitim almak için merkezlerimize başvurulması yeterlidir. Kadınlar 20 yaşından sonra her ay kendi kendine meme muayenesi yapmalıdır" ifadesini kullandı.