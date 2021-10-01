Tüm kadınları ilgilendiriyor! Özellikle 40-69 yaş aralığında görülüyor! Meme kanseri belirti vermeden ilerleyebilir

BELİRTİ VERMEYEBİLİR



40-69 yaş aralığında tüm kadınlara 2 yılda bir mamografi çektirmesi önerilmekte olduğunu anlatan Ağırtaş, "Meme kanseri ileri dönemlere gelene kadar belirti vermeyebilir. Bu nedenle belirtiler tanı koymak için yeterli olmadığından en yakın sağlık merkezlerine başvurulması gerekmektedir. Meme kanserine erken dönemde tanı konması, tedavide başarıya ulaşma ve hayatta kalma şansını artırmaktadır. Bu nedenle 40-69 yaş aralığında tüm kadınlara 2 yılda bir mamografi çektirmesi önerilmektedir."