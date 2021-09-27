SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka tablosu | 27 Eylül 2021 vefat ve aşılama rakamları
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı korona virüs (Kovid-19) tablosunu açıkladı. Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan açıklama yaparak önemli mesajlar verdi. Peki, Türkiye'de son 24 saatte kaç kişi vefat etti, vaka rakamlarında son durum ne? Aşılamada hangi aşamaya gelindi? İşte sağlık haberimizin detayları...
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 27 Eylül 2021 tahine ait koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 353 bin 324 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 188 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi.
GÜNÜN VAKA TABLOSU
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Günlük vaka sayılarının açıklanmasının ardından Twitter'dan paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Bugünkü tabloda, 27.188 kişinin, ortalama bir hafta önce, uymaları gerektiğini aslında bildikleri kurallara uymadığını görüyoruz. Muhtemelen risk aldıklarını düşünmüyor, tedbire gerek görmüyorlardı. Kalabalık ortamda, evimizin dışında tedbirlere mutlaka uymalı, aşımızı olmalıyız.'' ifadelerini kullandı.
21 EYLÜL KORONA VİRÜS TABLOSU
22 EYLÜL KORONA VİRÜS TABLOSU
21 EYLÜL KORONA VİRÜS TABLOSU
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