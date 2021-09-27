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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka tablosu | 27 Eylül 2021 vefat ve aşılama rakamları

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 27.09.2021 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021
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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka tablosu | 27 Eylül 2021 vefat ve aşılama rakamları

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı korona virüs (Kovid-19) tablosunu açıkladı. Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan açıklama yaparak önemli mesajlar verdi. Peki, Türkiye'de son 24 saatte kaç kişi vefat etti, vaka rakamlarında son durum ne? Aşılamada hangi aşamaya gelindi? İşte sağlık haberimizin detayları...

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 27 Eylül 2021 tahine ait koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 353 bin 324 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 188 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi.

GÜNÜN VAKA TABLOSU

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Günlük vaka sayılarının açıklanmasının ardından Twitter'dan paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Bugünkü tabloda, 27.188 kişinin, ortalama bir hafta önce, uymaları gerektiğini aslında bildikleri kurallara uymadığını görüyoruz. Muhtemelen risk aldıklarını düşünmüyor, tedbire gerek görmüyorlardı. Kalabalık ortamda, evimizin dışında tedbirlere mutlaka uymalı, aşımızı olmalıyız.'' ifadelerini kullandı.

26 EYLÜL KORONA VİRÜS TABLOSU

25 EYLÜL KORONA VİRÜS TABLOSU

24 EYLÜL KORONA VİRÜS TABLOSU

21 EYLÜL KORONA VİRÜS TABLOSU

22 EYLÜL KORONA VİRÜS TABLOSU

21 EYLÜL KORONA VİRÜS TABLOSU

Çarpıcı iddia! Kovid-19’un ilk çıktığı yer ve tarih ÇARPICI İDDİA! KOVİD-19'UN İLK ÇIKTIĞI YER VE TARİH
Çarpıcı iddia! Kovid-19’un ilk çıktığı yer ve tarih

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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