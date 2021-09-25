Korona kartı dönemi başlıyor! 1,5 metre sosyal mesafe ve maske zorunluluğu kaldırıldı! Avrupa ülkesinde son dakika kararları

YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK

Ortaokul, lise ve yüksekokullarda maske takma zorunluluğu ile sınıflarda bulunabilecek öğrenci sınırlaması kalktı. Ayrıca ilkokullarda Kovid-19 vakasının görülmesi durumunda tüm sınıfın karantinaya girmesi kuralı da sona erdi. Buna göre sınıfta bir öğrencinin virüse yakalanması durumunda sınıfın geri kalanı eğitime yüz yüze devam edecek.