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Korona kartı dönemi başlıyor! 1,5 metre sosyal mesafe ve maske zorunluluğu kaldırıldı! Avrupa ülkesinde son dakika kararları

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 25.09.2021 Güncelleme Tarihi: 25.09.2021
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Korona kartı dönemi başlıyor! 1,5 metre sosyal mesafe ve maske zorunluluğu kaldırıldı! Avrupa ülkesinde son dakika kararları

Hollanda'da yapılan son dakika açıklamasında ülke genelinde 1,5 metre sosyal mesafe kuralının kaldırıldığı duyurulurken çok sayıda kısıtlamanın da bugünden itibaren sona erdiği belirtildi. Ülke genelinde çok sayıda etkinliğe giriş kolaylığı sağlayacak korona kartı uygulaması başlayacakken diğer yandan çoğu etkinlikte de maske zorunluluğu kaldırıldı.

Hollanda'da, 1,5 metre sosyal mesafe kuralı ve birçok kısıtlama bugünden itibaren sona erdi.

DAHA FAZLA ÖZGÜRLÜKTEN YARARLANMA FIRSATI

Hükümetten yapılan açıklamaya göre, ülkede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olanların, testi negatif çıkanların veya hastalığı daha önce geçirenlerin "daha fazla özgürlükten" faydalanabilmesi için duyurulan korona kartı uygulaması, bugün yürürlüğe girdi.

ÇOK SAYIDA ALANDA ETKİLİ OLACAK

Buna göre kafe, restoran, sinema, tiyatro, festival ve spor etkinliklerine girişlerde sayı sınırlaması kaldırılarak korona kartı uygulaması hayata geçti. Kafe ve restoran teraslarında, korona kartı uygulaması geçerli olmayacak. Ülkede 1,5 yıldır uygulanan 1,5 metre sosyal mesafe kuralı bugün sona erdi.

MESAFESİZ NAMAZ DÖNEMİ

Sosyal mesafe kuralının kalkmasıyla bazı camilerde Kovid-19 öncesinde olduğu gibi mesafesiz namaz kılınmaya başladı.

DİSKO VE BARLAR AÇILIYOR, OKULLARDA MASKE ZORUNLULUĞU KALKIYOR

Disko ve barlar, kafe ve restoranlarda olduğu gibi gece yarısına kadar açık kalacak fakat sabah 06.00'ya kadar kapalı kalmaya devam edecek.

TRİBÜNLER DOLACAK

Festival, spor faaliyetleri ve açık alanlarda yapılacak etkinliklerde aşı kartı ya da negatif test sonucu ibraz edilmesi kaydıyla koltuk kapasitesinin tamamı, kapalı salonlarda yüzde 75'i kullanılabilecek.

Etkinliklerin gece yarısından sonra devam etmesi durumunda içecek servisi durdurulacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK

Ortaokul, lise ve yüksekokullarda maske takma zorunluluğu ile sınıflarda bulunabilecek öğrenci sınırlaması kalktı. Ayrıca ilkokullarda Kovid-19 vakasının görülmesi durumunda tüm sınıfın karantinaya girmesi kuralı da sona erdi. Buna göre sınıfta bir öğrencinin virüse yakalanması durumunda sınıfın geri kalanı eğitime yüz yüze devam edecek.

MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI

Toplu taşıma ve uçuşlarda maske kuralı devam etse de havalimanı ve istasyonlarda maske takma zorunluluğu kalktı. Ayrıca evden çalışma tavsiyesi de kaldırıldı.

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