8 aylık hamileyken korona oldu! Anne yoğun bakımda bebek kuvözde
Adana’da aylık hamileyken koronavirüse (kovid-19) yakalanıp erken doğum yapan ve yoğun bakım servisinde tedavi olan 30 yaşındaki Gülpembe Ünlü, en büyük pişmanlığının aşı olmamak olduğunu dile getirdi. Kuvöze alınan bebeğini hiç kokusunu alamadığını ifade eden anne, "Hamileliğimde aşı olmaya tereddüt ettim. Bunun sonucunda hem çocuğum hem ben hayati risk yaşadık" dedi.
Ev kadını Gülpembe Ünlü, geçen ocak ayında hamile olduğunu öğrendi. Doktor kontrolünde hamilelik sürecini geçiren Ünlü, kovid-19 aşısını da bebeğine zarar verir düşüncesiyle yaptırmadı.
Kovid-19'dan korunmak için evinden dışarı çıkmayan Ünlü, hamileliğinin sekizinci ayında hastalığa yakalandı. Ünlü, 31 Ağustos'ta nefes darlığı, ateş ve ciğerlerindeki ağrı şikayetiyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.
Kovid-19 testi pozitif sonuç veren ve tedavi altına alınan Ünlü, durumu kötüleşince bebeği sezaryen doğumla alındı.
BEBEĞİNİN KOKUSUNU ALAMADI
Bir ay erken doğan kız bebek, özel bir hastanede kuvöze konarken, anne ise doğum yaptığı hastanede yoğun bakıma alındı. 20 gün süren tedavinin ardından hayat mücadelesini kazanan Ünlü, daha sonra normal servise alındı. Kuvözde tedavisi süren bebeğinin eşi Nihat Ünlü (30) tarafından çekilen fotoğraflarına bakarak hasret gideren Ünlü, 'Öykü Bade' adını verdikleri kızını hiç göremediğini, bir kez öpüp koklayamadığını söyledi. Ünlü, "33 haftalıkken doğum yaptım. Bebeğimi daha hiç göremedim. Sadece babasının çektiği fotoğraflara bakarak teselli olmaya çalışıyorum. Yoğun bakımda tek dileğim, çocuğumu görebilmekti. Onun bana verdiği güçle hayata tutundum" dedi.
'KEŞKE AŞI OLSAYDIM'
Bebeğine kavuşmayı sabırsızlıkla beklediğini belirten Ünlü, "Koronavirüse yakalandıktan sonraki sürecim tarif edilmeyecek kadar kötüydü. Hamileliğimi takip eden doktorum aşıyı önermedi ama keşke olsaydım. Bu kadar ağır geçireceğimi bilsem, kesinlikle aşı olurdum. Hayatımın en güzel ve anlamlı dönemini hastanede geçirdim. Duygusal olarak da etkilendim. Mutlaka herkes aşısını yaptırsın" diye konuştu.
Özel bir firmada muhasebeci olarak çalışan baba Nihat Ünlü ise bir an önce bebeklerine kavuşmak istediklerini belirterek, herkesi aşı olmaya davet ettiğini söyledi.
"GEBELERİMİZE ÖZELLİKLE BİONTECH AŞISINI ÖNERİYORUZ"
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Sefa Arlıer ise Delta varyantıyla birlikte gebelerde ve aşı olmayanlarda riskin daha büyük olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Gebelerimiz, bebeğe zarar vereceğini düşünerek maalesef aşı olmuyor. Bu, oldukça tehlikeli bir durum. Gebeliğin hangi döneminde olursa olsun, mutlaka aşıyı yaptırmak gerekiyor. Aradaki farkı, çok net olarak görüyoruz. Aşılanan gebelerimiz, sağlıklı bir şekilde doğumlarını yapıp sorunsuz bir şekilde bebekleriyle buradan çıkıyor. Fakat aşılanmayan gebelerimiz bu hastamızda da olduğu gibi maalesef yoğun bakıma düşüyor, erken doğum oluyor, bebekten de uzun süre ayrı kalabiliyor. Hem annenin hem bebeğin hayatı tehlikeye giriyor. O nedenle şiddetle bütün gebelerimize bu dönemde özellikle Biontech aşısını öneriyoruz. İlk başladığı zaman gebelerde koronavirüsü çok fazla görmüyorduk ama şu anda hastanemizde 20'ye yakın gebemiz yatıyor ve hepsi de aşısız."
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