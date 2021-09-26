8 aylık hamileyken korona oldu! Anne yoğun bakımda bebek kuvözde

"GEBELERİMİZE ÖZELLİKLE BİONTECH AŞISINI ÖNERİYORUZ"



Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Sefa Arlıer ise Delta varyantıyla birlikte gebelerde ve aşı olmayanlarda riskin daha büyük olduğunu belirterek şunları söyledi:



"Gebelerimiz, bebeğe zarar vereceğini düşünerek maalesef aşı olmuyor. Bu, oldukça tehlikeli bir durum. Gebeliğin hangi döneminde olursa olsun, mutlaka aşıyı yaptırmak gerekiyor. Aradaki farkı, çok net olarak görüyoruz. Aşılanan gebelerimiz, sağlıklı bir şekilde doğumlarını yapıp sorunsuz bir şekilde bebekleriyle buradan çıkıyor. Fakat aşılanmayan gebelerimiz bu hastamızda da olduğu gibi maalesef yoğun bakıma düşüyor, erken doğum oluyor, bebekten de uzun süre ayrı kalabiliyor. Hem annenin hem bebeğin hayatı tehlikeye giriyor. O nedenle şiddetle bütün gebelerimize bu dönemde özellikle Biontech aşısını öneriyoruz. İlk başladığı zaman gebelerde koronavirüsü çok fazla görmüyorduk ama şu anda hastanemizde 20'ye yakın gebemiz yatıyor ve hepsi de aşısız."

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