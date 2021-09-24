SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! İşte Türkiye'nin haftalık Covid-19 vaka sayısı (11-17 Eylül 2021 vaka haritası)
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 1 haftalık (11-17 Eylül 2021) verilerini içeren il il vaka rakamları haritasını açıkladı.
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 1 haftalık verilerini içeren il il vaka rakamları haritasını açıkladı.
Sosyal medayadan paylaşımda bulunan Bakan Koca "11-17 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." mesajını paylaştı.
Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 229,92, Ankara'da 343,08, İzmir'de 49,58 oldu.
SON 24 SAATTE TÜRKİYE'de KORONA VİRÜSTEN KAÇ KİŞİ VEFAT ETTİ
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı.
24 Eylül'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 27 bin 197 vaka tespit edildi.
Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 221 oldu. Bir günde toplam 355 bin 226 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 20 bin 458 olarak kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi.
En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 69,74 oldu.
1. doz ortalaması yüzde 85,90 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 107 milyon 380 bin 295'e yükseldi.
"AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR"
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 77,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'ni Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir takip etti.
"EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA"
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 43,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Bingöl ve Şırnak takip etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Alışmak riski artırır! Bugünkü vaka sayısı 27 bin 197. Can kaybımız 221. Son günlerde karşımıza çıkan sonuçlara alışırsak salgınla mücadele gücümüz zayıflar. Durumu, ilk kez yaşıyormuş kadar ciddiye almalıyız. Karar verdiğimizde başarı elde ettiğimizi biliyoruz" dedi.
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