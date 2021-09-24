SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! İşte Türkiye'nin haftalık Covid-19 vaka sayısı (11-17 Eylül 2021 vaka haritası)

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 221 oldu. Bir günde toplam 355 bin 226 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 20 bin 458 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi.

En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 69,74 oldu.

1. doz ortalaması yüzde 85,90 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 107 milyon 380 bin 295'e yükseldi.