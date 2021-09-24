Son dakika: Sağlık Bakanlığı 24 Eylül 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar? 24 Eylül koronavirüs tablosu
Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı 24 Eylül 2021'e ait koronavirüs (KOVİD-19) vaka ve vefat tablosunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda "Son günlerde karşımıza çıkan sonuçlara alışırsak salgınla mücadele gücümüz zayıflar. Durumu, ilk kez yaşıyormuş kadar ciddiye almalıyız." ifadelerini kullandı. Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadelesinde son durum ne? Bugün Türkiye’de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi vefat etti? İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu…
SON DAKİKA HABERLERİ | Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.
Türkiye'nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?
GÜNÜN VAKA TABLOSU
İŞTE GÜNÜN VERİLERİ
Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 226 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 197 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 355 bin 226 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 197 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi öldü, iyileşenlerin sayısı ise 20 bin 458 oldu.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 69,74, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 85,90 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 107 milyon 380 bin 295'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 486 bin 569 doz aşı uygulandı.
En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli, Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir oldu. En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Bingöl ve Şırnak olarak sıralandı.
BAKAN KOCA'DAN UYARI GELDİ
Bakan Koca yaptığı açıklamada "ALIŞMAK RİSKİ ARTIRIR! Bugünkü vaka sayısı 27.197. Can kaybımız 221. Son günlerde karşımıza çıkan sonuçlara alışırsak salgınla mücadele gücümüz zayıflar. Durumu, ilk kez yaşıyormuş kadar ciddiye almalıyız. Karar verdiğimizde başarı elde ettiğimizi biliyoruz." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sağlık Bakanlığı atama sonuçları açıklandı mı? PSB ile Sağlık Bakanlığı kura atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bekçi alımı son açıklamalar: Bekçi alımı 2021 olacak mı? Bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak?
- 24 Eylül Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Cuma büyük ödül...
- Emekli nefesini tuttu bekliyor! 2022 zam tahmin ortaya çıktı! SSK, SGK ve Bağ-kur emeklisine ne kadar zam yapılacak?
- ALES sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM ile ALES sonuçları ayın kaçında açıklanır?
- 6 ay boyunca günlük 110 TL cep harçlığı ile iş öğrenin! Bu şansı bir daha bulamayabilirsiniz! Hemen başvurun…
- YKS ek tercihler ne zaman açıklanacak? 2021 YKS 2. tercih sonuçları ne zaman belli olacak? Üniversite ek yerleştirmeler...
- Murat Ülker kimdir? Murat Ülker serveti ne kadar?
- iOS 15 hangi telefonlara gelecek? iOS 15 özellikleri nelerdir? İşte iOS 15 güncellemesi alacak cihazlar
- AÖF kayıtları ne zaman başlıyor? 2021-2022 Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? Kayıt ücreti...
- BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour sahibi kimdir? 5 zincir market sahipleri kimlerdir?
- İŞKUR TYP ile 1450 personel alımı yapıyor! 2021 İŞKUR TYP başvuruları nereden, nasıl yapılır? Başvuru şartları...