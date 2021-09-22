Son dakika: İstanbul'da aşılama oranı yüzde 83,8'e çıktı
Son dakika haberine göre İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün itibarıyla kentteki aşılama oranının yüzde 83,8'e yükseldiğini açıkladı. Yerlikaya, "2. dozda da İstanbul'umuza mavi renk yakışır." dedi.
İstanbul'da aşılamada gelinen son durumu açıklayan Vali Ali Yerlikaya, ikinci dozda mavi renk için 942 bin 341 kişinin kaldığını ifade etti.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul'umuzda 22 Eylül itibarıyla 1. doz 9 milyon 611 bin 654, 2. doz 7 milyon 611 bin 654, 3. doz 1 milyon 318 bin 649 aşı yapıldı. 1. doz oranımız yüzde 83,8, 2. doz oranımız yüzde 67,5. 2. dozda mavi renk için 942 bin 341 hemşehrimiz kaldı. 2. dozda da İstanbul'umuza mavi renk yakışır" ifadelerini kullandı.
#İstanbul'umuzda 22 Eylül itibarıyla— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 22, 2021
1.doz 9.611.654 ✅
2.doz 7.611.654 ✅✅
3.doz 1.318.649✅✅✅ #aşı yapıldı.
1. doz oranımız %83,8
2. doz oranımız %67,5.
2.dozda mavi renk için 9️⃣4️⃣2️⃣.3️⃣4️⃣1️⃣
hemşehrimiz kaldı.
2.dozda da #İstanbul'umuza #MAVİ #RENK yakışır💙 pic.twitter.com/YCwMn2li8o