Tuvalete cep telefonuyla gidenler dikkat! Sakın...

Anketlerine katılan 1684 kişi üzerinde bu çalışmayı yaptıklarını aktaran Çelik şöyle devam etti:

ENTERESAN SONUÇLARA VARDIK

"Çalışmamızda hemoroit şikayeti olmayan kontrol grubumuz vardı. 882 hemoroit şikayeti olan hasta ve 802 de herhangi bir hemoroit şikayeti olmayan kişi bu çalışmaya alındı. Enteresan sonuçlara vardık. Çalışmamızda şunu gördük; cep telefonuyla tuvalete gidenlerin sayısı çok fazla. Hem hasta hem de kontrol grubunda cep telefonuyla insanlar tuvalete gidiyor.