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ABD'de koronavirüs aşılarına yönelik araştırma! Hangi aşı daha fazla koruyor? BioNTech aşısının koruma oranı kaç? Tam onaylı aşı...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 18.09.2021 Güncelleme Tarihi: 18.09.2021
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ABD’de koronavirüs aşılarına yönelik araştırma! Hangi aşı daha fazla koruyor? BioNTech aşısının koruma oranı kaç? Tam onaylı aşı...

ABD'de yapılan araştırmada hangi koronavirüs aşılarının hastaneye yatışların önüne geçtiği belirlendi. Araştırmada Moderna, BioNTech gibi aşılara ilişkin koruma oranları paylaşılırken tam onay alan aşı da paylaşıldı. Hangi aşı yüzde kaç koruyor? BioNTech aşısı koruma oranı kaç? Hangi aşı tam onay aldı?

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastaneye yatışlara karşı en etkili aşının Moderna olduğu bildirildi.

YÜZDE 93 ORANINDA KORUYOR

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) araştırması, Massachusetts merkezli ilaç firması Moderna'nın Kovid-19 aşısının hastaneye yatışlara karşı yüzde 93 koruma sağladığını ortaya koydu.

BIONTECH YÜZDE 88

11 Mart ve 15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmada, Moderna'nın ardından bu oranın diğer Kovid-19 aşılarından Pfizer-BioNTech'te yüzde 88, Johnson & Johnson 'da ise yüzde 71 olduğu anlaşıldı.

HASTANEYE YATIŞLARA KARŞI ÖNEMLİ KORUMA SAĞLIYOR

Araştırma raporunda, "Bu veriler, aşı ile koruma seviyelerinde bazı farklılıklar olduğunu gösterse de onaylanmış tüm Kovid-19 aşıları hastaneye yatışlara karşı önemli koruma sağlıyor." ifadesine yer verildi.

ACİL KULLANIM ONAYI VERİLMİŞTİ

Moderna aşısına, Pfizer-BioNTech'in acil kullanım izninden kısa bir süre sonra Aralık 2020'de ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından acil kullanım onayı verilmişti.

BIONTECH TAM ONAY ALMIŞ TEK AŞI

Bununla birlikte Pfizer-BioNTech, ağustos ayında FDA kuruluşundan aldığı belgeyle tam onay almış tek Kovid-19 aşısı olma özelliğini koruyor.

AŞI SONRASI YAN ETKİLER NELER?

Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.

Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.

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