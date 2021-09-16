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Sağlık Bakanlığı vaka vefat ve aşılama tablosunu açıkladı (16 Eylül 2021 Kovid-19 verileri)

SAĞLIK ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.09.2021 Güncelleme Tarihi: 16.09.2021
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Sağlık Bakanlığı vaka vefat ve aşılama tablosunu açıkladı 16 Eylül 2021 Kovid-19 verileri

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı, 16 Eylül 2021 tarihine ait vaka, vefat, aşılama, ağır hasta rakamlarını içeren corona virüs (Kovid-19) tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 343 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi yaşamını yitirdi.

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı, 16 Eylül 2021 tarihine ait vaka, vefat, aşılama, ağır hasta rakamlarını içeren corona virüs (Kovid-19) tablosunu açıkladı. Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. Bugün 28 bin 118 yeni vaka tespit edildi, 262 kişi vefat etti.

"ARTAN HAREKETLİLİKLE RİSK DAHA DA YAYGIN"

Kritik rakamlara dikkat çeken Bakan Koca, "Artan hareketlilikle risk daha da yaygın. Yarın tedbirleri uygulayarak, ortalama 1 hafta sonra tablodaki sonuçların değişmesinde, 2. doz aşınızı olarak da, 2 hafta sonra salgına karşı kalıcı başarı elde edilmesinde pay sahibi olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan dünkü tabloya göre vakalar stabil devam ederken vefat ve iyileşen sayısında artış olduğu gözlemlendi.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

12 İL SARI

Aşılama risk haritasında hedef çok az kaldı. %65 aşılama oranını geçen 12 il sarı kategoride bulunurken 69 kentimiz mavi kategoride yer aldı.

14 EYLÜL

13 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

12 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

11 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

10 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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