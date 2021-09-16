Sinovac ve BioNTech aşılarına ilişkin sevindiren antikor araştırması! Hangi aşı koruyor? Kaç doz aşı olmak gerekir? Antikor oranı...

HANGİ AŞIDAN KAÇ DOZ GEREKİYOR?

Araştırmanın aşı hakkındaki çeşitli spekülasyonlara yanıt verdiğine işaret eden Kılıç, şöyle dedi:

"Şöyle bir spekülasyon vardı, 'İki doz CoronaVac aşılarının hiçbir etkisi yok. Mutlaka herkese sıfırdan iki doz BioNtech yapalım.' Bu araştırma, bu görüşün doğru olmadığını gösteriyor. Daha önce yapılan aşıların bir yararı olduğunu, üçüncü doz, sadece tek bir doz mRNA aşısıyla bile çok yüksek miktarda antikor oluştuğunu gösteriyor. Dolayısıyla o spekülasyonu yok etmiş oluyor. Şu anki verilere göre iki doz inaktif aşı yapılanlara bir doz BioNtech aşısı yeterli. Aralık ayında tekrar ölçüm yapacağız. Antikor düzeyleri düşecektir. Ama belli bir düzeyin üzerinde kaldığı sürece bir sorun yaratmayacaktır."