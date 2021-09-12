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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu duyurdu (12 Eylül 2021 vaka-vefat-aşılama rakamları)

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 12.09.2021 Güncelleme Tarihi: 12.09.2021
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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu duyurdu 12 Eylül 2021 vaka-vefat-aşılama rakamları

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 24 saatlik Kovid-19 tablosunu duyurdu. Peki, son tabloya göre; vaka, vefat ve aşılama rakamlarında son durum ne? İşte 12 Eylül 2021 koronavirüs tablosu....

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 24 saatlik corona virüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu.

Peki, son tabloya göre; vaka, vefat ve aşılama rakamlarında son durum ne? İşte 12 Eylül 2021 koronavirüs tablosu....

GÜNÜN VAKA TABLOSU (12 EYLÜL 2021)

Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 546 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 352 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi yaşamını yitirdi.

Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bugünkü vaka sayısı: 21.352. Bu vakalara "Bana bir şey olmaz." ihmali yol açıyor. Bugünkü can kaybı: 243. Vefatların nedeni, ihmallerin yol açtığı yayılım. Tam doz aşımızı zamanında olmalı, tedbirlere düzenli ve birlikte uymalıyız. Risk devam ediyor." dedi.

11 EYLÜL

10 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

9 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

8 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

7 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

6 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

5 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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