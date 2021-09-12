SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu duyurdu (12 Eylül 2021 vaka-vefat-aşılama rakamları)
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 24 saatlik Kovid-19 tablosunu duyurdu. Peki, son tabloya göre; vaka, vefat ve aşılama rakamlarında son durum ne? İşte 12 Eylül 2021 koronavirüs tablosu....
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 24 saatlik corona virüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu.
Peki, son tabloya göre; vaka, vefat ve aşılama rakamlarında son durum ne? İşte 12 Eylül 2021 koronavirüs tablosu....
GÜNÜN VAKA TABLOSU (12 EYLÜL 2021)
Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 546 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 352 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi yaşamını yitirdi.
Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bugünkü vaka sayısı: 21.352. Bu vakalara "Bana bir şey olmaz." ihmali yol açıyor. Bugünkü can kaybı: 243. Vefatların nedeni, ihmallerin yol açtığı yayılım. Tam doz aşımızı zamanında olmalı, tedbirlere düzenli ve birlikte uymalıyız. Risk devam ediyor." dedi.
11 EYLÜL
7 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU
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