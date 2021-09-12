SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu duyurdu (12 Eylül 2021 vaka-vefat-aşılama rakamları)

Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bugünkü vaka sayısı: 21.352. Bu vakalara "Bana bir şey olmaz." ihmali yol açıyor. Bugünkü can kaybı: 243. Vefatların nedeni, ihmallerin yol açtığı yayılım. Tam doz aşımızı zamanında olmalı, tedbirlere düzenli ve birlikte uymalıyız. Risk devam ediyor." dedi.