Bilim Kurulu üyesi Alper Şener'den kritik açıklama! "Kovid-19 kontrol altına alınabilir..."

Bu aşının erken sonuçlarına bakıldığında herhangi bir yan etkiye rastlanmadığını da belirten Şener, "Aşının çocuklarda da hastalığın yaygınlaşmasını önleme etkisi var. Virüsle beraberinde ortaya çıkan varyantlar üzerinde de olumlu etki sağlaması nedeniyle önce ABD ve İsrail ile diğer ülkelerde de buna yönelik uygulamalar başlayacak ama bizim gibi ülkeler için biraz daha özel bir durum var. Biz hala hastalığın daha ölümcül seyrettiği bir ülkeyiz. Hastalık çocuklarda da ölümcül seyredebiliyor. Bazı çalışmalar çocuk yaş grubunda kronikleşme riskinin daha yüksek olduğunu gösteriyor" dedi.