Çocuklara yönelik aşılamada yeni karar: Okullarda vaka artışı endişesi sonrası İngiltere’den flaş hamle

TEK DOZ BIONTECH

İngiltere hükümetinin Sağlık Danışmanı Chris Whitty, okullardaki bulaşmanın eğitime etkilerini düşündükten sonra söz konusu kararı aldıklarını belirtti.

İngiltere hükümetinin Baş Tıbbi Danışman Yardımcısı Jonathan Van-Tam da hükümetin kabul etmesi halinde 12 ila 15 yaşındakilere tek doz Pfizer-BioNTech aşısının sunulacağını kaydederek, söz konusu uygulamanın mümkün olan en kısa sürede başlaması gerektiğini ifade etti.