Dr. Kerem Turgut Atasoy: Sabit dişlere anında kavuşmak mümkün

Ağız Diş Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Kerem Turgut Atasoy, "all-on-four implant" tekniğiyle dişsizliğin hızlı şekilde giderilmesinin mümkün olduğunu söyledi. Bu tekniğin özellikle çene kemiğinin çok fazla eridiği dişsizlik vakalarında uygulandığını dile getiren Dr. Atasoy, şöyle konuştu: "Çene kemiği eksikliği, bazen dental implant tedavisinin önünde büyük bir engel teşkil etmektedir. All-on-four implant tekniği ise kemik oluşturmak için zorlu ve uzun bekleme süreleri gerektiren ameliyatlara duyulan ihtiyacı ortadan kaldırır. Bu teknik, dört adet implantla tüm çenenin sabit dişlere kavuşturulmasını sağlar."

ANINDA SABİT DİŞLERE KAVUŞMAK MÜMKÜN

Dr. Kerem Turgut Atasoy, işlemin detayları hakkında şunları söyledi: "Özel açılarla yerleştirilen dental implantlar, dişlerin çekimiyle aynı seansta yerleştirilir ve bu yöntemle anında sabit dişlere kavuşmak mümkündür. Dünyada 30 yılı aşkın süredir var olan all-on-four implant tekniği, ilerlemiş implant teknolojileriyle birlikte ülkemizde de başarıyla uygulanmaktadır."

İŞLEM SIRASINDA VE SONRASINDA AĞRI HİSSEDİLMEZ

Dr. Atasoy, ağrı endişesiyle işlemden uzak duran hastalar için de şu açıklamayı yaptı: "İşlem, uyuşturularak veya anestezi altında yapıldığı için herhangi bir ağrı veya acı hissedilmemektedir. İşlemden sonraki sürecin de kullanılan ilaçlar sayesinde konforlu bir şekilde geçmesi söz konusudur."